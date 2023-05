Käsehersteller Hochland steigert Umsatz - trotzdem ist der Vorstand nicht zufrieden

Der Käsehersteller Hochland aus Heimenkirch im Westallgäu steigert den Umsatz um 29 Prozent. Warum der Vorstand trotzdem nicht zufrieden ist.

02.05.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Der Käsehersteller Hochland wächst weiter. Das Familienunternehmen mit Sitz in Heimenkirch (Landkreis Lindau) hat zum zehnten Mal in Folge mehr Käse verkauft. Zufrieden ist der Vorstand mit dem Geschäftsverlauf gleichwohl nicht. Gestiegene Preise für Rohware, vor allem Milch, haben den Gewinn deutlich schrumpfen lassen. „Wir konnten die Preise nicht stark und nicht schnell genug erhöhen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Stahl bei der Bilanz-Pressekonferenz. An seinem Russlandgeschäft will Hochland weiterhin festhalten.

