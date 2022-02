"Kalle Kosmonaut" stolpert auf dem Weg zum Erwachsensein

19.02.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Mit einem außergewöhnlichen Filmprojekt haben die Kaufbeurer Filmemacher Tine Kugler (51) und Günther Kurth (52) auf der Berlinale für Publikumsdiskussionen gesorgt: „Kalle Kosmonaut“ heißt ihre Langzeit-Doku, in der sie das Erwachsenwerden eines Berliner Jungen zehn Jahre lang mit der Kamera begleiteten. Sechsmal zeigten die Allgäuer ihren Film in (nach Corona-Regeln) ausverkauften Kinos. Viele Fragen mussten sie und ihr Team hinterher beantworten. Seit 2007 produzieren Kugler und Kurth mit ihrer Firma „KMOTO“ ( München) unabhängig Filme. 2011 hatten sie für eine Dokumentation über Schlüsselkinder den zehnjährigen Kalle in einem Kinder- und Jugendwerk kennengelernt. Der Junge, der mit seiner Mutter in der Nähe der „Allee der Kosmonauten“ im Nordosten Berlins lebt, berührte sie mit seiner Offenheit und der Freude an der Auseinandersetzung mit sich selbst.

Ohne gegenseitiges Vertrauen wäre die Langzeit-Doku nicht realisierbar gewesen

Der Kontakt zu ihm und seiner alleinerziehenden Mutter riss nicht ab, und so entstand die Idee, das Erwachsenwerden Kalles in Form einer Langzeit-Doku zu begleiten. „Ohne gegenseitiges Vertrauen wäre das nicht möglich gewesen“, erzählt Tine Kugler. Denn es gab auch schwierige Zeiten, in denen Kalle auf die schiefe Bahn geriet. Mit 13 sagt er noch, dass er kein „Ghetto Kind“ sein will, das mit dem Leben nicht klar kommt. Doch mit 16 spricht er einen traurigen Satz in die Kamera: „Ich bin nur noch kalt.“ Angst hat er, weil er nicht weiß, wie es weitergeht, und vor allem, weil er Mist gebaut hat.

Szene aus dem Film "Kalle Kosmonaut": Mit 20 hat Kalle schon einiges erlebt - und er hat Angst davor, was noch kommt. Bild: Günther Kurth

Drogen und schwere Körperverletzung bringen ihn zweieinhalb Jahre in die Jugendstrafanstalt Plötzensee. Kugler und Kurth halten in dieser Zeit zu ihm Briefkontakt, weil die Anstaltsleitung keine Filmdrehs genehmigt. Gleichzeitig interessiert sich das ZDF, das Tine Kuglers Filme „Die Kanzlermacher“ (2002) und „Das Wunder von Kaufbeuren“ (2003, Co-Regie Gerald Maas) gezeigt hatte, für das Langzeit-Projekt. Ein Glücksfall.

Filmdokumentation mit fantasievollen Animationen und effektvoller Musik

„Wir haben lange Zeit alles auf die eigene Kappe gedreht“, sagt die Filmemacherin, die auch Mitbegründerin des Allgäuer Autorenfilmfestivals „Filmzeit“ ist. Durch die Unterstützung des ZDF und der Bundesfilmförderung wurde es möglich, wichtige Stationen in Kalles Leben in anderer künstlerischer Form zu berücksichtigen. So thematisieren und dramatisieren nun fantasievolle Animationen von Alireza Darvish Leerstellen und Ungesagtes. Sie fügen sich in der knapp 100-minütigen Doku ebenso wie die effektvolle Musik des Kaufbeurers Philip Bradatsch perfekt ein.

"Kalle Kosmonaut" auf Reisen: Zu sehen ist der Film erst auf Festivals, dann in Kinos und später im ZDF

Ein „tolles Erlebnis“ war für das Allgäuer Film-Paar der Berlinale-Auftritt, auch wenn coronabedingt der große Glamour fehlte und es am Ende keinen Preis gab. Ihren Hauptdarsteller Kalle wollen Tine Kugler und Günther Kurth im Auge behalten. „Er kann gut mit der deutschen Sprache und hat als Rapper ein Talent“, sagt sie über den 21-Jährigen. Nun wird „Kalle Kosmonaut“ erst einmal auf Festival-Reise geschickt. Nach der Kino-Auswertung werde der Film dann im ZDF in der Reihe „Das kleine Fernsehspiel“ zu sehen sein, berichtet Tine Kugler.

