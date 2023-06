Stellen Sie dem Bundeskanzler in Füssen Ihre Fragen!

Olaf Scholz kommt am 13. Juli nach Füssen. 150 Leserinnen und Leser sind eingeladen, mit dem Kanzler in den Dialog zu treten. Anmeldungen sind jetzt möglich.

05.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Als Olaf Scholz zuletzt im Allgäu war, machte er Wanderurlaub mit seiner Frau in Nesselwang. Das war im August vergangenen Jahres. Am 13. Juli kommt der Bundeskanzler wieder in die Region. Doch diesmal ist es dienstlich: Beim „Kanzlergespräch“, einer seit 2022 laufenden Veranstaltungsreihe, will Scholz mit den Menschen im Land ins Gespräch kommen und sich ihren Fragen stellen. Die nächste Etappe dieser Reihe führt ihn jetzt nach Bayern, genauer: nach Füssen.

Und 150 unserer Leserinnen und Leser können mit dabei sein.

Diskussionsthemen gibt es aktuell reichlich. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine etwa. Habecks umstrittene Heizungspläne. Die hohe Inflation, die nicht nur Lebensmittel immer teurer macht. Die Klimapolitik, die vielen Menschen nicht schnell genug geht – und anderen viel zu schnell. Die Wohnungsnot in vielen Regionen. Die schwierige Situation in den Krankenhäusern. Der Höhenflug der AfD in den Umfragen. Oder auch eine Ampelregierung, die regelmäßig im Streit zu versinken scheint.

Was sagt Olaf Scholz zu all dem? Das kann er beim Kanzlergespräch in Füssen direkt gefragt werden. Die Veranstaltung wird im sogenannten „Townhall“-Format ablaufen: Eine Moderatorin oder ein Moderator begrüßt, dann sagt Scholz einige Worte, danach geht es direkt los mit den Fragen aus der Runde an den Bundeskanzler. Bei den Themen, die zur Sprache kommen, gibt es keine Tabus. Es wird auch keine Vorauswahl der Fragen geben. Angesprochen werden solle alles, was den Menschen auf den Nägeln brennt, heißt es im Kanzleramt. Erfahrungsgemäß kommen in den 90 Minuten etwa 20 bis 25 Teilnehmende zu Wort.

Wo genau in Füssen das Kanzlergespräch am Donnerstag, 13. Juli, stattfindet, wird aus Sicherheitsgründen erst kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Auch der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, dürfte aber am frühen Abend sein.

Jetzt kostenlos anmelden zum Kanzlergespräch in Füssen

Kostenlose Anmeldungen zum Kanzlergespräch in Füssen sind jetzt schon möglich. Und so geht es: