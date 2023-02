Allgäuer Gruppen beim Kölner Rosenmontagszug: "Ganz Köln steht während des Karnevals Kopf"

Der Rosenmontagszug in Köln ist der größte in ganz Deutschland. Immer wieder sind dabei auch Allgäuer Musikgruppen am Start. Wie ihre Erfahrungen dabei sind.

14.02.2023 | Stand: 14:56 Uhr

Wer schon einmal den Rosenmontagszug in Köln gesehen hat, dem ist es vielleicht aufgefallen: Neben traditionsreichen Kölner Karnevalsgesellschaften, Tanzgruppen und Prunkwagen können da plötzlich auch mal Musikerinnen und Musiker aus dem Allgäu vorbeilaufen. Auch einige tierische Teilnehmer haben schon einmal die lange Reise aus dem Süden in Richtung Karnevalshochburg auf sich genommen. Aber wie kommen Allgäuer Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt dazu, am Kölner Rosenmontagszug mitzumachen, wie viel Arbeit kostet das und wie fühlt es sich für echte Allgäuer im Kölner Karneval an? Wir haben nachgefragt.

Rosenmontagzug in Köln: Musikverein Merazhofen war 2020 dabei

"Ganz Köln steht während des Karnevals Kopf", so beschreibt Niklas Marka seine Erfahrungen im Kölner Karneval. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern seines Musikvereins aus Merazhofen war er 2020 beim Zug dabei. Der Möglichkeit zur Teilnahme war damals über zwei Feriengäste entstanden, die gute Kontakte zur Karnevalsgesellschaft in ihrem Kölner Stadtteil hatten.

"Der Rosenmontagszug ist sehr straff organisiert", erzählt Marka heute rückblickend. Daher müsse ein gewisses Schritttempo während des Spielens eingehalten werden. Und wenn sich die Musikerinnen und Musiker einmal eine zu lange Spielpause erlauben, fange das Publikum entlang der Strecke an "Die Musik hat Schlaf" zu rufen. "Wir Musiker müssen also in sehr guter Verfassung sein", so Marka. Auch die Zugstrecke, die in diesem Jahr 8,5 Kilometer beträgt, sei nicht zu unterschätzen - vor allem mit dem Gewicht von Pauken und Trompeten.

Spontanes Konzert vor dem Kölner Dom

Auch wenn der Rosenmontagszug einige Herausforderungen mit sich bringt, hat Marka den Ausflug in den Karneval in sehr guter Erinnerung. So hat die Musikgruppe beispielsweise spontan in der Empfangshalle des Hauptbahnhofs, vor dem Kölner Dom und in diversen Gaststätten gespielt. "Überall waren die Menschen begeistert", erinnert sich Marka. In diesem Jahr ist der Musikverein Merazhofen wegen der Vorbereitungen auf das traditionelle Maifest im Dorf nicht dabei, sie würden es laut Marka in Zukunft aber gerne wieder machen. Für Gruppen, die das erste Mal im Kölner Rosenmontagszug mitgehen, hat der Musiker noch folgende Tipps: "Man sollte sich einen festen Ansprechpartner vor Ort organisieren und sich sehr frühzeitig um Unterkünfte beziehungsweise Hotels kümmern". Außerdem sollte man im Vorfeld "klassische" Musikstücke des Kölner Karnevals einstudieren, da diese beim Publikum besonders gut ankämen. "Zu guter Letzt sollte man über eine gewisse Resistenz gegen wenig Schlaf verfügen."

200 Jahre Karneval in Köln: Der Rosenmontagszug 2023

Solche Tipps könnten in diesem Jahr der Musikgesellschaft aus Illereichen-Altenstadt, etwa 25 Kilometer nördlich von Memmingen, helfen. Von dort aus machen sich am Faschingssonntag rund 60 Musikerinnen und Musiker der Musikgesellschaft und dem Jugendblasorchester Bibertal auf den Weg in Richtung Rheinland, um am größten Karnevalsumzug Deutschlands teilzunehmen. Der Kontakt nach Köln kam durch den Dirigenten beider Musikkapellen zustande, wie unsere Kollegen der Augsburger Allgemeinen berichten. Er ist der auch einzige der Teilnehmer, der bereits über Karnevalserfahrung verfügt.

Dass die Musikerinnen und Musiker ein straffes Programm erwartet, ist ihnen aber bereits bewusst, denn bevor es losgeht stehen unter anderem noch eine Musikprobe, das Einkleiden und Schminken auf dem Programm. Hinzu kommt, dass die Kölner in diesem Jahr eine ganz besondere "Session" feiern. Denn genau vor 200 Jahren fand dort zum erstem Mal ein Rosenmontagszug statt. Das hat auch zur Folge, dass der "Zoch", wie er auf Kölsch genannt wird, in diesem Jahr zum ersten Mal auf der rechtsrheinischen Stadtseite beginnt und über den Rhein in Richtung Innenstadt zieht.

Im Gegensatz zum Kölner Karneval findet der größte Faschingsumzug im Allgäu mit dem Gaudiwurm in Marktoberdorf bereits am Sonntag statt. Zusätzlich gibt es noch viele weitere Umzüge in der Region.