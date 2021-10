Die Kastelruther Spatzen live in der BigBox Allgäu - Gewinnen Sie hier Konzert-Karten

Gleich zweimal kommen die Kastelruther Spatzen in den kommenden Monaten ins Allgäu. Für das Konzert am 21.10.2021 in der BigBox in Kempten verlosen wir Tickets.

08.10.2021 | Stand: 11:51 Uhr

Für Musik-Fans muss es sich wie eine Ewigkeit angefühlt haben: Viel zu lange war es still auf den Bühnen im Allgäu und in Deutschland. Nun sind die Corona-Beschränkungen gelockert - in den Konzerthallen in der Region kehrt das Leben zurück.

Am 21. Oktober steigt bereits ein großes Highlight in der BigBox Allgäu in Kempten: Die Kastelruther Spatzen holen ihr im vergangenen Jahr abgesagtes Konzert der "Feuervogel flieg"-Tournee nach. Karten gibt es noch in allen Kategorien - und hier! Denn allgaeuer-zeitung.de verlost exklusiv 7 x 2 Tickets für das Konzert der Südtiroler Musik-Botschafter in der Big Box.

Gewinnen Sie Karten für das Konzert der Kastelruther Spatzen am 21.10.21 in Kempten

Alles was Sie tun müssen? Beantworten Sie uns per E-Mail diese einfache Frage: "Seit wievielen Jahren gibt es die Kastelruther Spatzen?" (Tipp: Weiterlesen lohnt sich!)

Schicken Sie uns Ihre Antwort, Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift mit Telefonnummer per E-Mail an digitalteam@azv.de. Einsendeschluss ist der 14. Oktober 2021, 18 Uhr.

Im September 2022 kommen die Kastelruther Spatzen auf die Freilichtbühne Altusried

Für die Kastelruther Spatzen ist das Konzert in Kempten erst der Auftakt ihrer lange ersehnten Rückkehr auf die Bühne. Die sieben Musiker aus den Dolomiten fiebern den Live-Konzerten und der wiedergewonnenen Nähe zu ihren Fans entgegen. Und die dürfen sich im Allgäu gleich zweimal auf die Spatzen freuen.

Im kommenden Jahr gibt es die Volksmusik-Stars am 2. September 2022 beim sommerFESTIVAL auf der Freilichtbühne Altusried live zu erleben. Unter freiem Himmel können die Fans im Allgäu den Musiker hautnah und persönlich begegnen. Karten für dieses Highlight gibt es bereits jetzt - unter anderem online im AZShop.

Wie keine andere Band stehen die Kastelruther Spatzen seit 46 Jahren für Erfolg und Kontinuität. In dieser Zeit wurden sie mit 13 Echos - dem bekanntesten deutschen Musikpreis - ausgezeichnet, gewannen fünfmal "Die Goldene Stimmgabel", mehrere Kronen der Volksmusik und wurden zudem mit dem "Grand Prix der Volksmusik" geehrt.