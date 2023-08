Feuerwehrler fordern mehr Geld beim Katastrophenschutz: Es geht nur schleppend voran

Der Staat unterstützt Städte und Gemeinden, um beispielsweise Sirenen auszubauen. Das Geld reiche aber nicht aus, kritisiert der Feuerwehr-Verband.

24.08.2023 | Stand: 18:30 Uhr

„Es besteht keine Gefahr. Bitte schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und halten Sie diese geschlossen“: So warnten Einsatzkräfte über Lautsprecher die Bevölkerung rund um den Großbrand in Durach (Kreis Oberallgäu) in der Nacht auf Dienstag. Auch die Warnapp NINA schlug an. Die Frage, wie Bevölkerung und Rettungskräfte im Gefahrenfall am besten informiert werden, ist mit der Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren wieder in den Fokus gerückt. Es tut sich was beim Katastrophenschutz, allerdings läuft zum Beispiel der Sirenen-Ausbau schleppend.

