Besser in Form für den Ernstfall? Wie sich Katastrophenschutz verbessert hat

Es gibt Missstände im Katastrophenschutz, sagen Hilfskräfte. Aber es tut sich etwas, zum Beispiel im Oberallgäu. Am Wochenende findet eine große Übung statt.

19.05.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Die Flut im Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat große Missstände im Katastrophenschutz offenbart – auch in der Region. Vieles, was im Sommer 2021 schief gelaufen war, soll zukünftig anders werden. Was damals beispielsweise nicht funktioniert hat, war die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften. Oder aber, dass es keine aktuellen Katastrophenschutz-Pläne gab.

