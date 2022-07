Grünen-Politikerin Katharina Schulze kann sich Koalition mit der CSU vorstellen

Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze spricht über Machtperspektiven und verteidigt politische Kehrtwenden. Das sagt sie zum Bahnverkehr im Allgäu.

13.07.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Wie schwierig ist es derzeit, Diskussionen mit der Parteibasis zu führen?

Katharina Schulze: Es ist für mich immer eine Freude, mit der Basis zu diskutieren. Wir haben viele neue Mitglieder gewonnen, neue Ortsvereine sind entstanden. Und alle sind sich sehr bewusst darüber, dass die Grünen jetzt Verantwortung auf Bundesebene tragen.

Die Frage zielte darauf ab, dass es vielen Mitgliedern doch den Magen umdrehen muss, wenn das Spitzenpersonal der einstigen Friedenspartei für die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine eintritt.

Schulze: Natürlich wird bei uns darüber diskutiert. Aber es herrscht großes Verständnis für die Haltung der Partei. Die Mitglieder erkennen, dass wir uns jetzt in einer völlig neuen Lage befinden. Wir haben es mit einem aggressiven Angriffskrieg auf einen souveränen Staat zu tun und darauf braucht es klare Antworten.

Sie betonen gerne die Unterschiede zu den „einstigen Volksparteien“ CSU und SPD, wie Sie es einmal genannt haben. Aber zeigt nicht gerade die Ukraine-Politik, dass die Grünen diesen Mitbewerbern immer ähnlicher werden?

Schulze: Ich finde es gut, wenn eine Partei sich weiterentwickelt und pragmatisch die besten Antworten für unser Land findet. Wer die Realität anerkennt, muss auch bereit sein, Positionen an die Lage anzupassen. Und Themen wie Natur- und Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit oder die Gleichberechtigung der Frau spielen bei den Grünen nach wie vor eine entscheidende Rolle.

Würden Sie der These zustimmen, dass Politik eine Machtperspektive braucht?

Schulze: Ja. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um am Spielfeldrand in Schönheit zu sterben.

Wäre es für Sie vor diesem Hintergrund auch denkbar, dass die Grünen nach der Landtagswahl 2023 in einer Koalition mit der CSU regieren?

Schulze: Es wird nach der Wahl mehr denn je die Aufgabe sein, eine stabile und gleichzeitig zukunftsfitte Koalition zu bilden. Ich bin gegen Ausschließeritis. Uns Grünen geht es um die Themen und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wo man vielleicht zwei Welten miteinander vereinen kann, tun wir es auch.

Die Energiekrise ist derzeit das alles dominierende Thema. Die Bundesregierung, in der die Grünen sitzen, hat einen dreimonatigen Tankrabatt beschlossen. Hilft das am Ende nicht vor allem den Ölmultis?

Schulze: Der Tankrabatt, den die FDP wollte, ist nicht die zielgerichtete Entlastung, die wir gebraucht hätten. Man muss diese Entscheidung aber in einem Gesamtkontext sehen. Es wurden ja auch das Neun-Euro-Ticket und das Energiegeld eingeführt, was es ohne die Grünen nicht gäbe.

Trotz Inflation hat man nicht den Eindruck, dass es durchdachte Pläne für eine Entlastung der Menschen gibt. Was machen Ihre Parteikolleginnen und -kollegen in Berlin falsch?

Schulze: Einfache Lösungen gibt es da nicht. Wir haben einen Krieg, Lieferketten-Probleme und immer noch die Pandemie. Zudem haben die letzten Bundesregierungen vieles verschlafen. Bei der Energie sind wir heute maximal von anderen Ländern abhängig. Robert Habeck hat das Wirtschaftsministerium in wenigen Monaten zu einem zugkräftigen Maschinenraum der Energiewende gemacht. Der Ausbau Erneuerbarer Energien läuft endlich.

Sie sprechen von „zielgerichteten Entlastungen“. Welche konkreten Ideen haben Sie denn, um gerade sozial Schwächere zu unterstützen?

Schulze: Die Ampel-Koalition hat zwei Entlastungspakete beschlossen, um insbesondere Menschen mit geringem Einkommen zu helfen. Konkret gehören dazu zum Beispiel der Heizkostenzuschuss für Empfänger von Wohngeld, Studierende oder Auszubildende. Oder die Abschaffung der EEG-Umlage, die künftig der Bund übernimmt und mit der niedrigere Strompreis bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern direkt ankommen. Erwachsene und Kinder in Grundsicherung erhalten darüber hinaus einen Einmalzuschuss.

Das Ziel der Bundesregierung ist es, dass in zehn Jahren zwei Prozent der Gesamtfläche für die Windkraft zur Verfügung stehen. Nun gibt es in Deutschland ja ganz unterschiedliche topographische Verhältnisse. Ist es da sinnvoll, eine bundesweite Regelung zu erlassen?

Schulze: Wir müssen weg von Kohle, Öl und Gas. Auch in Bayern gibt es genug Wind. Es ist gut, dass Nichtstun nun nicht mehr möglich ist. Diese Zwei-Prozent-Regel ist Teil eines Gesetzes, das auch eingehalten werden muss. Unternehmen drängen händeringend darauf, dass sauberer Strom produziert wird. Es gibt auch den Wunsch nach Bürgersolarparks. Die Menschen wollen für saubere und günstige Energien mit anpacken, die Söder-Regierung kann jetzt nicht mehr blockieren.

Sie sind heute mit der Bahn zu Terminen ins Allgäu gekommen. Hier gibt es oft Klagen wegen unpünktlicher Züge. Wie lange soll dieser Zustand noch anhalten?

Schulze (lacht): Ich hatte mir schon überlegt, vorsichtshalber einen früheren Zug zu nehmen. Aber bei mir hat alles geklappt. Klar ist, dass mehr Geld in die Bahn investiert werden muss: Wir müssen das Streckennetz ausbauen, brauchen neue Waggons und endlich technische Standards aus dem 21. Jahrhundert bei der Bahn.

Hört sich gut an und hat man schon oft gehört. Doch bislang ist wenig geschehen.

Schulze: Regierungen müssen überlegen, wofür man Geld ausgeben will, bisher lag auf dem Ausbau der Bahn kein Fokus. Das wird jetzt geändert. Zu einem guten Leben in der Zukunft gehört auch die Mobilitätswende. Das führt dann dazu, dass Familien sich kein teures Zweitauto mehr leisten müssen. Und dass nicht ständig neue Straßen gebaut werden.

Bei der Bahn steckt das Allgäu im Diesel-Zeitalter fest, nur die Strecke München-Memmingen-Lindau ist elektrifiziert. Was sagen Sie den Menschen in der Region, wird jetzt alles besser?

Schulze: Viele Jahre lang hat die Bundespolitik viel mehr Geld in Straßen als in Schienen investiert. Das geschah unter der Verantwortung von CSU-Verkehrsministern. Die neue Regierung hat das Problem erkannt. Aber es wird leider nicht morgen schon Verbesserungen geben können, da solche Projekte ihre Zeit brauchen. Jetzt Zeitpunkte zu nennen, wäre unseriös. Immerhin finanziert die bayerische Staatsregierung jetzt endlich die Planung für die Elektrifizierung der Strecke Ulm-Kempten. Ich hoffe für die Menschen in der Region, dass es jetzt endlich schnell voran geht.

Die Corona-Pandemie drängt wieder stärker in die Schlagzeilen. Was ist jetzt zu tun, um für die nächste Welle gerüstet zu sein?

Schulze: Wir brauchen beispielsweise ein flächendeckendes Abwasser-Monitoring als Frühwarn-System. Es muss auch sichergestellt sein, dass Kinder und Jugendliche bei der nächsten Welle nicht wieder die Leidtragenden sind. Schulen müssen offen bleiben und sicher gemacht werden. In jedes Klassenzimmer muss ein Luftfilter, es gibt genug Geräte. Und wir brauchen die gesetzlichen Voraussetzungen, um entsprechend reagieren zu können. Wenn die Situation wieder kritischer wird, ist eine Maskenpflicht ein gutes und einfaches Mittel. Besser als ein Lockdown.

Sind Sie für einen erneuten Versuch, die allgemeine Impfpflicht einzuführen?

Schulze: Als der Bundestag damals darüber diskutiert hat, wäre sie gut gewesen. Doch jetzt wird eine Scheindebatte geführt. Die Impfpflicht wurde abgelehnt und das muss man akzeptieren. Statt sie wieder ins Spiel zu bringen, sollte der bayerische Gesundheitsminister besser Kampagnen unterstützen, die die Vorteile des Impfens betonen und Mythen widerlegen. So gibt es ja beispielsweise immer noch die Meinung, dass Frauen unfruchtbar werden können, wenn sie geimpft sind. Stimmt nicht.



Katharina Schulze, 37, lebt in München. Sie hat interkulturelle Kommunikation, Politik und Psychologie studiert. Die Grünen-Politikerin wurde 2013 in den bayerischen Landtag gewählt. Sie ist dort seit 2017 Fraktionschefin – und seit dem Jahr 2019 Mitglied im Grünen-Parteirat auf Bundesebene.

