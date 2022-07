Kathrin Mädler und das Memminger Theaterwunder

Die Intendantin hat das Landestheater Schwaben erneuert und bundesweit bekannt gemacht. Was sie zurücklässt, wenn sie jetzt weiterzieht nach Oberhausen.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

01.07.2022 | Stand: 17:20 Uhr

„O Wunder!“: So war der erste Spielplan von Intendantin Kathrin Mädler überschrieben, als sie vor sechs Jahren ihre Stelle am Landestheater Schwaben in Memmingen antrat. Und damit nahm wahrhaftig ein kleines Theaterwunder seinen Lauf. Wenn sie jetzt – mit dem größten Teil ihres Ensembles – dem Ruf des Theaters Oberhausen folgt und ihre Zelte in Memmingen wieder abbricht, bleibt ein Publikum zurück, das dieser wunder-baren Zeit wohl noch eine ganze Weile nachtrauern wird.

