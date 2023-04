Monatelange Ausgangssperre: Kommt es auch im Allgäu zum "Katzen-Lockdown"?

In Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) dürfen Katzen zwischen April und August nicht nach draußen. Ist eine solche Maßnahme verhältnismäßig? Wir haben nachgefragt.

04.04.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Die Rettung bedrohter Arten hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dafür wurden im ganzen Land verschiedene Projekte und Maßnahmen ins Leben gerufen. Eine dieser Maßnahmen aus dem baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis sorgt bereits seit einem Jahr für Diskussionen. Denn im südlichen Teil der Stadt Walldorf gilt auch in diesem Jahr wieder eine mehrmonatige Ausgangssperre für Hauskatzen. Ab dem 1. April dürfen die Tiere das Haus nicht mehr ohne Begleitung verlassen.

Walldorf: Katzen dürfen fünf Monate nicht nach draußen

Erstmals wurde der "Katzen-Lockdown" im vergangenen Jahr zwischen Mai und August verhängt. Ziel der Maßnahme ist der Schutz der Haubenlerche. Von dieser Vogelart gab es laut Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zuletzt nur noch drei Brutpaare in der betroffenen Region. Insgesamt sei die Art stark vom Aussterben bedroht. Und da Katzen zu einer "besonderen Gefährdung" für die bedrohten Vögel geworden seien, führte das Amt im vergangenen Jahr die strikte Regel ein.

Demnach dürfen Katzen zwischen dem 1. April und dem 31. August nur an der Leine oder in einem eingezäunten Garten das Haus oder die Wohnung der Besitzer verlassen - und das jedes Jahr bis 2025. Einzige Ausnahme: Katzenbesitzer können eine Befreiung beantragen, wenn sie bei ihren Katzen per GPS-Tracking nachweisen können, dass diese sich nicht im verbotenen Brutbereich aufhalten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einer Geldstrafe von 500 Euro rechnen. Verletzt oder tötet die Katze in dieser Zeit eine Haubenlerche können sogar bis zu 50.000 Euro fällig werden.

Wissenschaftliche Basis für Maßnahmen fehlt

Inwieweit Freigänger-Katzen wirklich für sinkende Wildvogel-Populationen verantwortlich sind, sei bisher noch nicht ausreichend erforscht, erklärt Ornithologin Dr. Angelika Nelson vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Die Rolle der Katze sei dabei schwierig einzuschätzen. Aus diesem Grund arbeite man beim LBV gerade an einem Positionspapier zu diesem Thema. "Wir brauchen eine wissenschaftliche Basis", sagt Nelson. Dafür soll ein Projekt entwickelt werden, das beispielsweise eine Mitmach-Aktion und den Einsatz von Kameras beinhalten könnte.

Zusätzlich steht der Landesbund in Kontakt mit dem Max-Planck-Institut. Dort wird aktuell eine Studie zum Verhalten von Wildgängern durchgeführt, die ebenfalls zum Schutz von Wildtieren beitragen soll. Dafür wurden spezielle Sender entwickelt, die erkennen können, wann eine Katze einen Vogel angreift. Dies ist aufgrund spezieller Bewegungsabläufe für die Wissenschaftler erkennbar.

Die Haubenlerche ist vom Aussterben bedroht. Um sie zu schützen gilt in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) jährlich ein fünfmonatiger "Katzen-Lockdown". Bild: Marijan Murat, dpa

Vogelschutz-Expertin: Ausgangssperre nicht die einzige Möglichkeit

Sollte sich herausstellen, dass Freigänger-Katzen tatsächlich eine erhebliche Gefahr für Wildvögel darstellen, könnte sich Nelson auch in Teilen des Allgäus eine Ausgangssperre vorstellen. Zumindest in der Zeit, in der junge Vögel unterwegs sind, also etwa von Ende April oder Anfang Mai bis Juli. In dieser Zeit könnte die Sperre dann eine Möglichkeit sein, die Vögel zu schützen. Dass Katzenbesitzer mit einer solchen Lösung nicht glücklich wären, kann die Ornithologin verstehen: "Wir sehen das auch von beiden Seiten". Dennoch hätten die Katzenbesitzer eine gewisse Verantwortung. Sie fordert daher von ihnen, sich mit ihren Katzen zu beschäftigen. So könnte der Jagdtrieb der Tiere zumindest ein wenig befriedigt werden.

Neben der extremen Maßnahme der Ausgangssperre gibt es laut Nelson aber auch andere Möglichkeiten, Vögel zu schützen. Dazu gehören beispielsweise bunte Bänder, an die man seine Katze gewöhnen könnte. Die bunten Farben nehmen die Vögel stärker wahr und werden so visuell vor den Katzen gewarnt. Eine weitere Möglichkeit sei es, seine Katze nachts nach draußen zu lassen.

Katzen-Ausgangssperre auch im Allgäu möglich?

Im Allgäu gibt es aktuell offenbar keine Pläne, eine Ausgangssperre für Katzen zu verhängen, wie die Landratsämter Oberallgäu und Ostallgäu mitteilten. "Nach unserer Auffassung müsste für eine Ausgangssperre nachgewiesen sein, dass die lokale Population einer besonders geschützten Vogelart durch Hauskatzen gefährdet ist. Hierfür liegen uns für das Oberallgäu keine konkreten Hinweise vor", heißt es aus aus dem Sachgebiet Umweltschutz des Landratsamtes Oberallgäu dazu. Auch im Ostallgäu gebe es aktuell keine Tierart, deren Schutz eine Ausgangssperre rechtfertigen würde, erklärt Pressesprecher Stefan Leonhart auf Nachfrage.