Kaufbeuren jetzt über Inzidenz von 1000 - Lauterbach will "in sehr kurzer Zeit" Corona-Konzept vorstellen

Die Inzidenzwerte in Kaufbeuren steigen nach dem Tänzelfest-Ende weiter deutlich. US-Präsident Biden verlässt die Corona-Quarantäne. Der Newsblog.

28.07.2022 | Stand: 11:59 Uhr

Donnerstag, 28. Juli, 11 Uhr: Gas und Corona verunsichern bayerische Metall- und Elektroindustrie

Die bayerische Metall und Elektroindustrie geht "enorm verunsichert" in die kommenden Monate. "Aktuell sinkt die Produktion und der Blick auf die kommenden Monate ist mehrheitlich pessimistisch", sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände (bayme vbm) am Donnerstag in München. Für das Gesamtjahr rechnen die Verbände nun mit einem Produktionsrückgang von mindestens zwei Prozent. Anfang des Jahres gingen sie noch von einem leichten Plus aus.

In der aktueller Konjunkturumfrage der bayme vbm werden die Aussichten von den Unternehmen inzwischen negativ mit minus 15,6 Punkten bewertet. Und auch die aktuelle Lage wird längst nicht mehr so gut wie noch zu Jahresbeginn eingeschätzt. Dass sich die Situation nicht weiter verschärft habe, liege am hohen Auftragsbestand, sagte Brossardt. "Sollten aber die Beschaffungspreise weiter stark steigen und russische Gaslieferungen ausbleiben, dann dürfte sich das Bild drastisch ändern." Ein möglicher Erdgasstopp und die Erdgasknappheit hingen "als großes Damoklesschwert über allem".

Zudem belaste eine "extreme Krankheitsquote" durch Corona. In manchen Betrieben seien ganze Produktionseinheiten krank. Zur Debatte um die Isolationspflicht für Infizierte sagte Brossardt in diesem Zusammenhang, er könne der Quarantäne durchaus etwas abgewinnen und glaube, dass das auch für die Mehrzahl der Unternehmen so sei.

Trotz aller Probleme steigt die Beschäftigung in der Branche seit einiger Zeit wieder und lag zuletzt bei 850 000 - das seien rund 8000 mehr als im April 2021.

Donnerstag, 28. Juli, 7 Uhr: Immunologe Watzl: Corona-Immunität der Bevölkerung ist bereits sehr hoch

Experte Carsten Watzl erwartet, dass bereits 95 Prozent Antikörper gegen Corona haben. Er erklärt, wie gut neue Omikron-Impfstoffe und fünfte Impfungen sind.

Donnerstag, 28. Juli, 6.30 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu: Kaufbeuren jetzt über 1000

Nach dem Ende des Tänzelfests am Montag steigt der Inzidenzwert in Kaufbeuren weiter. Wie ist die Lage im Ostallgäu, Unter- und Oberallgäu? Und wie reagiert OB Bosse auf die Corona-Zahlen in Kaufbeuren?

Donnerstag, 28. Juli, 6.15 Uhr: RKI registriert 104 126 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 630,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 630,4 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 652,0 gelegen (Vorwoche: 740,1; Vormonat: 635,8). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 104 126 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 136 624) und 157 Todesfälle (Vorwoche: 177) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 30.702.511 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Mittwoch, 27. Juli, 21.32 Uhr: Lauterbach stellt baldiges Corona-Konzept für Herbst in Aussicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine baldige Verständigung in der Koalition auf ein Konzept zu Corona-Schutzregelungen für den Herbst in Aussicht gestellt. Er rechne mit Ergebnissen "in sehr kurzer Zeit", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Die Verhandlungen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) schritten sehr schnell voran. Forderungen nach einem Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte erteilte Lauterbach erneut eine Absage, da dies die Pandemie nur beschleunigen würde. Es gebe derzeit "keinerlei Anlass, die Isolationsregeln zu verändern".

Mittwoch, 27. Juli, 21.25 Uhr: Laumann stellt einrichtungsbezogene Impfpflicht infrage

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stellt angesichts von Corona-Infektionen trotz Impfung die einrichtungsbezogenen Impfpflicht infrage. "Wir wissen heute: Die Impfung schließt Ansteckungen nicht aus. Daher bin ich schon der Meinung, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in der jetzigen Situation nicht mehr das Nonplusultra ist", erklärte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Der Bundesgesetzgeber sollte sie dringend auf den Prüfstand stellen. "Eine Verlängerung halte ich aus heutiger Sicht nicht für sinnvoll", erläuterte der Landesminister. Sie gilt nach den bisherigen Regelungen bis zum Jahresende 2022. Über die Äußerungen des Ministers berichtete am Mittwoch auch RTL.

Zuvor hatte sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft für das Ende der Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal ausgesprochen. "Sie weiterzuführen, ist nach jetzigen Erkenntnissen weder sinnvoll noch vermittelbar", sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man sei in der Delta-Welle von einer hohen Schutzwirkung auch für die vulnerablen Gruppen im Krankenhaus ausgegangen, sagte Neumeyer. Mit der Omikron-Variante sei das hinfällig geworden. Politiker von CDU und Linken hatten eine Debatte über ein Auslaufen der Impfpflicht zum Jahresende angestoßen.

Mittwoch, 27. Juli, 16.57 Uhr: Präsidentenarzt: Biden beendet Isolation nach Corona-Infektion

US-Präsident Joe Biden hat seine Infektion mit dem Coronavirus nach Angaben seines Arztes weitgehend überstanden. Er sei bereits am Dienstagabend und dann erneut am Mittwochmorgen (Ortszeit) negativ auf das Coronavirus getestet worden, hieß es in einem Schreiben von Präsidentenarzt Kevin O'Connor vom Mittwoch, das vom Weißen Haus in Washington veröffentlicht wurde. Er habe kein Fieber mehr und seine Symptome seien fast vollständig abgeklungen. "Angesichts dieser beruhigenden Faktoren wird der Präsident seine strikten Isolierungsmaßnahmen aufgeben", hieß es in dem Schreiben.

Bidens Corona-Infektion war nach Angaben des Weißen Hauses am vergangenen Donnerstag festgestellt worden. Er habe fünf Tage in häuslicher Isolation verbracht und sei in dieser Zeit mit dem Covid-19-Medikament Paxlovid behandelt worden, teilte O'Connor mit. Seine Termine hatte Biden in dieser Zeit per Video- und Telefonschalten im Weißen Haus wahrgenommen. Biden werden weiterhin hin "besonders gewissenhaft" sein, um die Mitarbeiter in seiner Nähe zu schützen. Er werde deshalb in den kommenden zehn Tagen immer eine Maske tragen, wenn er von anderen umgeben sei.

Mittwoch, 27. Juli, 14.34 Uhr: Biontech und Pfizer testen neuen Corona-Impfstoffkandidaten

Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben eine Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit eines neuen Impfstoffkandidaten gestartet. Das mögliche Vakzin basiert auf derselben mRNA-Technologie wie der bisherige Impfstoff und wird nun in einer klinischen Phase-2-Studie an rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den USA untersucht, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Für diesen "Impfstoffkandidaten der nächsten Generation" sei das Spike-Protein mit dem Ziel angepasst worden, den Umfang der Immunantwort zu erhöhen, um den Schutz vor Covid-19 zu erhöhen.

"Dies ist der erste einer Reihe von Impfstoffkandidaten mit einem angepassten Design", erklärten die Unternehmen. Die beiden Partner sprachen von einer langfristigen und wissenschaftsbasierten Impfstoffstrategie, um so "potenziell robustere, länger anhaltende und breitere Immunantworten" gegen das Corona-Infektionen hervorzurufen.

Mittwoch, 27. Juli, 13.20 Uhr: Mit Corona-Tests 645 000 Euro erschlichen - Anklage gegen Betreiber

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei Männer und eine Frau erhoben, weil diese beim Betreiben von Corona-Testcentern massiv betrogen haben sollen. Die beiden männlichen Betreiber seien wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Zentralstelle zur Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen, angesiedelt bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, am Mittwoch mit.

Die beiden Betreiber sollen insgesamt 645 000 Euro zu Unrecht abgerechnet haben. Ausgezahlt worden seien aber nur 435 000 Euro, ehe der Kassenärztlichen Vereinigung die Ermittlungen bekannt wurden. Ins Rollen gebracht hatte das Verfahren eine Bank, die ein Geldwäscheverfahren in Gang gesetzt hatte.

Mehr als 100 000 Euro und ein Mercedes, der 11 000 Euro einbrachte, seien bereits gepfändet worden. Insgesamt wirft die Anklagebehörde den beiden Hauptangeschuldigten Betrug in acht Fällen sowie versuchten Betrug in 20 Fällen vor - der dritten Angeschuldigten Beihilfe hierzu.

Die beiden Männer sollen Testcenter in den Städten Nürnberg, Fürth und Schwabach betrieben haben. Die Zahl der bei der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechneten Tests sei deutlich höher gewesen als die Zahl der tatsächlich durchgeführten Tests. Die dritte Angeklagte, eine Mitarbeiterin, soll die überhöhten Zahlen gemeldet und dabei beim Betrug geholfen haben.

Einer der drei Angeschuldigten habe sich im Zuge der Ermittlungen geständig gezeigt, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die beiden anderen hätten bislang keine Angaben gemacht.

Mittwoch, 27. Juli, 10 Uhr: Krankenhausgesellschaft fordert Aufhebung der Pflege-Impfpflicht

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat sich für das Ende der Corona-Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal ausgesprochen. "Sie weiterzuführen, ist nach jetzigen Erkenntnissen weder sinnvoll noch vermittelbar", sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bislang hatte sich der Verband für die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingesetzt. Man sei in der Delta-Welle von einer hohen Schutzwirkung auch für die vulnerablen Gruppen im Krankenhaus ausgegangen, sagte Neumeyer. Mit der Omikron-Variante sei das hinfällig geworden. Politiker von CDU und Linken hatten eine Debatte über ein Auslaufen der Impfpflicht zum Jahresende angestoßen.

Bundestag und Bundesrat hatten die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Dezember vergangenen Jahres beschlossen. Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken mussten daraufhin bis Mitte März 2022 nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Diese Regelung ist qua Gesetz bislang nur bis zum Jahresende vorgesehen und würde wieder wegfallen, sollte das Infektionsschutzgesetz nicht erneut geändert werden.

Der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), Bernd Meurer, sagte: "Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht allein ist der Schutz der älteren und vulnerablen Personen nicht zu gewährleisten, solange Angehörige und Besucher nach wie vor ungeimpft in die Einrichtungen kommen dürfen und damit das Virus immer wieder auch in die Einrichtungen tragen."

Mittwoch, 27. Juli, 7.10 Uhr: Volksfeste und Corona - Herausforderung für Kommunen und Kliniken

Corona ist noch nicht vorbei, und zugleich kehrt der Alltag zurück - mit ihm die Volksfeste, auch im Allgäu. Für Kommunen und Kliniken eine immense Herausforderung.

Mittwoch, 27. Juli, 6.15 Uhr: Inzidenzwerte in Kaufbeuren, Kempten, Memmingen

Nach dem Ende des Tänzelfests am Montag steigt die Inzidenz in Kaufbeuren sprunghaft - wie entwickeln sich die Corona-Zahlen im übrigen Allgäu?

Mittwoch, 27. Juli, 6 Uhr: RKI registriert 121 780 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 652,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 652,0 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 678,7 gelegen (Vorwoche: 740,1; Vormonat: 591,9). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 121 780 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 140 999) und 181 Todesfälle (Vorwoche: 136) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 30.598.385 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Dienstag, 26. Juli, 19.10 Uhr: Verfassungsrichter befragen Experten zu Risiken des EU-Corona-Fonds

Das Bundesverfassungsgericht setzt am Mittwoch (10.00 Uhr) seine Verhandlung zum Hunderte Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU fort. Am zweiten Tag soll es insbesondere um die Haftungsrisiken für den Bundeshaushalt gehen. Dazu wollen die Karlsruher Richterinnen und Richter auch Sachverständige wie den Präsidenten des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, und den früheren Wirtschaftsweisen Lars Feld befragen. Auch Vertreter des Bundesrechnungshofs sind geladen.

Die Kläger befürchten, dass am Ende womöglich Deutschland für die aufgenommenen Schulden geradestehen müsse. Das Geld soll den 27 EU-Staaten dabei helfen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Dafür nimmt die EU-Kommission erstmals im großen Stil Geld an den Kapitalmärkten auf. Insgesamt geht es um ein Volumen von 750 Milliarden Euro zu Preisen von 2018 - das sind inzwischen knapp 807 Milliarden Euro. Einen Teil gibt es als Zuschüsse, einen Teil als Darlehen. Bis spätestens Ende 2058 soll das Geld zurückgezahlt sein.

Die Kläger meinen, dass der Bundestag dem nie hätte zustimmen dürfen. Das Urteil wird in einigen Monaten verkündet. (Az. 2 BvR 547/21 u.a.)

Vor dem Bundesverfassungsgericht weht eine Europaflagge und eine Deutschlandflagge. Bild: Uli Deck, dpa (Symbolbild)

Dienstag, 26. Juli, 17.10 Uhr: Aus von Corona-Quarantäne in Österreich - Auch wegen sozialer Folgen

Österreich schafft die Quarantäne für Corona-Infizierte ab 1. August ab. Welche Regeln dann für Corona-Positive gelten.

Dienstag, 26. Juli, 16.35 Uhr: Salzburger Festspiele verschieben erste Theaterpremiere wegen Corona

Die erste Schauspielpremiere der Salzburger Festspielsaison 2022 kann wegen Corona-Fällen nicht wie geplant am Mittwoch stattfinden. Das Stück "Ingolstadt" nach Texten von Marieluise Fleißer (1901 - 1974) soll stattdessen am kommenden Montag aufgeführt werden, wie die Festspiele am Vortag der Premiere mitteilten. Im Ensemble seien Covid-19-Fälle aufgetreten.

Für die Produktion des belgischen Regisseurs Ivo van Hove wurden Fleißers zentrale Stücke "Fegefeuer in Ingolstadt" und "Pioniere in Ingolstadt" zu einem neuen Drama um Gewalt, Religion, Sexualität und Jugend verarbeitet.

Dienstag, 26. Juli, 15.50 Uhr: Kabinett: Kommunale Corona-Testzentren bleiben bis Jahresende

Die rund 150 Corona-Testzentren der Kreisverwaltungsbehörden sollen mindestens bis zum Jahresende erhalten bleiben. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Das gleiche gilt für die mobilen Teststrecken der Regierungen. Zudem sollen die kommunalen Testzentren nach den Sommerferien um weitere dezentrale mobile Teams ergänzt werden. Damit stehe zusammen mit den Teststellen von privaten Anbietern, Apotheken, Ärzten und Rettungsdiensten ein dichtes flächendeckendes Netz von rund 2600 Teststellen bereit, hieß es in der Mitteilung der Staatskanzlei.

Zudem sollen besonders gefährdete Gruppen noch besser geschützt werden. Dazu sollen in den Alten- und Pflegeheimen ab Herbst präventive PCR-Pooltests ermöglicht werden. Mit diesem freiwilligen zusätzlichen Angebot zu den üblichen Schnelltests baue man auf den sehr guten Erfahrungen mit den Pooltests für Schulen auf, hieß es. Damit könnten Infektionen noch früher erkannt und die Ausbreitung des Virus in den Einrichtungen noch effizienter vermieden werden.

Dienstag, 26. Juli, 15 Uhr: Kultusminister: Keine Schulschließungen wegen Corona im Winter

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) lehnt das erneute Schließen von Schulen als Antwort auf eine möglicherweise bevorstehende Corona-Herbstwelle ab. "Schule nicht nur als Lernort, sondern als sozialer Ort, ist zu wichtig, als dass wir uns nochmals auf flächendeckende Schulschließungen einlassen sollten. Die Maxime lautet Präsenzunterricht", sagte Piazolo.

Zudem müssten Corona-Maßnahmen in der Schule mit den Einschränkungen außerhalb im Gleichklang stehen. "Wir können nicht auf einer Wiesn mit beinahe sechs Millionen Besuchern ohne Maßnahmen feiern, während an den Schulen strenge Regeln gelten", sagte er mit Blick auf das Münchner Oktoberfest. "Das würden die Menschen zu Recht nicht mehr nachvollziehen, da braucht es eine Konsistenz der Maßnahmen", sagte Piazolo.

Der Minister betonte, die Energieversorgung der Schulgebäude müsse absolut sichergestellt werden. Der Präsenzunterricht müsse in beleuchteten und geheizten Klassenzimmern stattfinden können. "Es sollen keine Schüler im Dunkeln sitzen und frieren müssen – bei allen Anstrengungen, die das womöglich kosten wird", betonte er.

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) Bild: Sven Hoppe, dpa

Dienstag, 26. Juli, 13.10 Uhr: Deutscher Filmball erneut abgesagt

Der Deutsche Filmball in München wird 2023 zum dritten Mal in Folge abgesagt. "Um für alle Beteiligten Klarheit zu schaffen und mögliche unnötige Kosten auszuschließen, haben wir uns jetzt zu diesem schweren Schritt entschieden", teilte am Dienstag die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) mit, die auch auf die schwierige, wirtschaftliche Lage der Filmbranche verwies. Der Ball brauche einen feierlichen Rahmen ohne Auflagen - und vor allem auch Planungssicherheit, die sei aber derzeit nicht gegeben. Neuer Termin soll nun der 20. Januar 2024 sein. Seit 1974 lockt der Filmball Mitte Januar Filmprominenz unter anderem aus der Regie, der Produktion oder dem Schauspiel nach München. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Galaabend im Nobelhotel Bayerischer Hof mit dem legendären Weißwurstessen bereits 2021 und 2022 aus. "Jetzt erneut absagen zu müssen, bewegt uns sehr und ist schmerzlich, zumal wir alle darauf hingearbeitet haben, mit einem Paukenschlag nach zwei Jahren neu zu starten", sagte SPIO-Geschäftsführer Helmut Poßmann. Betroffen von dem Ausfall ist auch die Filmkünstlernothilfe, für die an dem Abend immer Spenden gesammelt werden.

Dienstag, 26. Juli, 12.10 Uhr: Kritik an möglichem Aus für Corona-Quarantäne in Österreich

In Österreich stößt das mögliche Aus für die Corona-Quarantäne auf Kritik der SPÖ. Was die oppositionspartei der Regierung vorwirft, lesen Sie hier.

Dienstag, 26. Juli, 11.30 Uhr: Bundesregierung verteidigt milliardenschweren EU-Corona-Fonds

Die Bundesregierung hat die gemeinsame Schuldenaufnahme für den Hunderte Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds der EU verteidigt. So etwas wie die Corona-Krise habe man noch nicht gesehen, sagte Finanzstaatssekretär Werner Gatzer am Dienstag beim Verhandlungsauftakt in Karlsruhe. Er erinnerte an die dramatische Entwicklung im Frühjahr 2020. Damals sei in vielen europäischen Staaten das öffentliche Leben heruntergefahren worden, mit immensen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Ein entschlossenes gemeinsames Handeln sei in dieser Situation notwendig gewesen. Schon die Ankündigung des Aufbauprogramms habe positive Effekte gehabt und für Beruhigung gesorgt.

Die im Sommer 2020 verabredeten Hilfen sollen die 27 EU-Staaten dabei unterstützen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Das Geld dafür nimmt die EU-Kommission an den Kapitalmärkten auf. Insgesamt geht es um ein Volumen von 750 Milliarden Euro zu Preisen von 2018 - das sind inzwischen knapp 807 Milliarden Euro. Nach Auffassung der Kläger hat der Fonds keine Grundlage in den europäischen Verträgen. Außerdem warnen sie vor unkalkulierbaren Haftungsrisiken für den Bundeshaushalt. Die Verhandlung soll am Mittwoch fortgesetzt werden, das Urteil dürfte frühestens in einigen Monaten zu erwarten sein. (Az. 2 BvR 547/21 u.a.)

Dienstag, 26. Juli, 10.50 Uhr: Tausende Tote wegen Alkoholkonsums in Pandemie in England befürchtet

Stärkerer Alkoholkonsum während der Pandemie könnte einer Studie zufolge in England in den nächsten 20 Jahren zu Tausenden zusätzlichen Krankenhauseinweisungen und Toten führen. Vor allem Menschen, die bereits zuvor riskante Mengen konsumierten, hätten in der Zeit mit Corona-Lockdowns und Kontaktbeschränkungen mehr getrunken, ermittelte die Universität Sheffield im Auftrag des Gesundheitsdiensts NHS England. Diese starken Trinker würden vermutlich nie mehr auf ihr Niveau von vor der Pandemie zurückkehren. Die Wissenschaftler ermittelten fünf verschiedene Szenarien, wie sich Alkoholkonsum entwickeln könnte. Im besten Falle, wenn alle Konsumenten wieder so viel trinken wie 2019, erwarten sie 42.677 zusätzliche Krankenhauseinweisungen und 1830 Todesfälle bis 2042. Im schlechtesten Fall seien in den kommenden 20 Jahren insgesamt 972.382 Klinikfälle und 25.192 Alkoholtote mehr zu erwarten. Dies würde zusätzliche Kosten von 5,2 Milliarden Pfund (6,1 Mrd. Euro) für den NHS bedeuten, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Studie.

"Diese Zahlen unterstreichen, dass die Auswirkungen der Pandemie auf unser Trinkverhalten vermutlich einen langen Schatten auf unsere Gesundheit werfen", sagte Studienleiter Colin Angus der Nachrichtenagentur PA zufolge. "In einer Zeit, in der die NHS-Dienste aufgrund von Behandlungsrückständen bereits unter enormem Druck stehen, zeichnet dies ein besorgniserregendes Bild." Betroffen seien vor allem finanziell schwache Gegenden, in denen bereits jetzt die höchsten Raten von alkoholbedingten Krankheiten beobachtet würden. Experten forderten als Reaktion auf die Untersuchung eine Alkoholstrategie.

Dienstag, 26. Juli, 10 Uhr: Lebenserwartung seit Beginn der Pandemie gesunken

Die Lebenserwartung in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug im Jahr 2021 für neugeborene Mädchen 83,2 Jahre und für neugeborene Jungen 78,2 Jahre. Damit hat sich die Lebenserwartung von Neugeborenen im Vergleich zum letzten Vorpandemiejahr 2019 stark verringert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete: Bei Jungen um 0,6 Jahre, bei Mädchen um 0,4 Jahre. "Hauptgrund für diese Entwicklung sind die außergewöhnlich hohen Sterbefallzahlen während der Coronawellen", berichteten die Statistiker. Die Entwicklung der Lebenserwartung zeige Veränderungen der Sterblichkeit an, die von der Altersstruktur unabhängig sind. Sie seien deshalb besonders gut für Zeitvergleiche geeignet.

Dienstag, 26. Juli, 8.05 Uhr: Lehrerverbände gegen Aufhebung der Corona-Isolationspflicht

Mehrere Lehrerverbände haben sich gegen ein Ende der Corona-Isolationspflicht ausgesprochen. "Die Selbstisolation jetzt aufzugeben, käme bei den aktuellen Infektionszahlen einer Durchseuchung gleich", sagte der Vizevorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Andreas Keller, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Gerade in Lehrerzimmern bestehe die Gefahr von Ansteckungen in großer Zahl, was zu Schulschließungen führen könnte, warnte er. "Das kann nicht das Ziel sein." Auch der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, sagte dem RND: "Wenn alle Quarantäne- und Schutzmaßnahmen aufgegeben werden und sich Infektionen ungehindert ausbreiten können, besteht die Gefahr, dass sich der bestehende Lehrkräftemangel so verschärft, dass das Kartenhaus Schule endgültig zusammenbricht." Die ohnehin angespannte Personalsituation an Schulen habe sich durch die Corona-Pandemie "unerträglich zugespitzt".

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, mahnte, im Fall einer Aufhebung von Quarantäne- und Isolationsvorgaben wäre in Kombination mit anderen Faktoren im Herbst eine so große Infektionswelle an Schulen zu befürchten, "dass der Schulbetrieb ernsthaft gefährdet sein könnte". Am Wochenende hatte sich der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, für eine Aufhebung aller Corona-Isolations- und Quarantänepflichten ausgesprochen, um Personalnot zu lindern. Dies hatte eine hitzige Diskussion angestoßen. Widerspruch kam unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der einen solchen Ansatz als gefährlich kritisierte. Derzeit gilt für die allgemeine Bevölkerung, dass die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte nach fünf Tagen enden kann - mit einem "dringend empfohlenen" negativen Test zum Abschluss.

Dienstag, 26. Juli, 6.50 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu sinken leicht - außer in einem Landkreis

Die Zahl der Corona-Neuninfektionen im Allgäu in den vergangenen sieben Tagen ist von 5296 (Montag) auf aktuell 4877 gesunken. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit. ZUdem meldet die Behörde drei weitere Menschen, die im Allgäu an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind. Darüber hinaus ist die 7-Tage-Inzidenz in fast allen Allgäuer Landkreisen und Städten gesunken - außer in einem Landkreis. Die aktuellen Zahlen finden Sie hier.

Dienstag, 26. Juli, 6 Uhr: RKI registriert 145.472 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 678,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 678,7 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 664,9 gelegen (Vorwoche: 744,2; Vormonat: 605,9). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 145.472 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 160.691) und 187 Todesfälle (Vorwoche: 102) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 30.476.605 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Montag, 25. Juli, 20.58 Uhr: Impfpflicht in der Pflege: Herr Lauterbach, kippen Sie dieses Gesetz!

Ungeimpfte Pflegekräfte handeln verantwortungslos. Und trotzdem ist eine Corona-Impfpflicht falsch. Wieso er das so sieht, erklärt unser Autor hier.

Montag, 25. Juli, 18.55 Uhr: „Wir sind geradezu perspektivlos" - Westallgäuer Heimleiter schlägt Alarm

Wegen der Impfpflicht müssen im Westallgäu Heimplätze leer bleiben. Ein Heimleiter aus dem Westallgäu wählt in einem Brief drastische Worte.

Montag, 25. Juli, 15.45 Uhr: Mehr Patienten mit Corona in bayerischen Krankenhäusern als bei Delta

In bayerische Krankenhäusern kommen derzeit mehr Patienten mit Corona als auf dem Höhepunkt der letzten größeren Infektionswellen. Sogar der Wert vom Höhepunkt der Delta-Welle wird übertroffen, wie aus Daten des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hervorgeht. Stand Montag lag die Zahl der Hospitalisierungen binnen sieben Tagen bei 1356. Das sind gut 100 mehr als auf dem Delta-Höhepunkt. Am Samstag hatte der Wert mit 1494 sogar noch höher gelegen - übers Wochenende sinkt er häufig.

Hauptsächlich geht es dabei allerdings um Patienten auf Normalstationen. Die Zahl der Fälle auf Intensivstationen steigt zwar derzeit steil an, mit laut Intensivregister 262 (Stand Montag) liegt sie aber noch weit unter den mehr als 1000 auf dem Höhepunkt der Delta-Welle, während der die Intensivstationen in Bayern überlastet waren.

Auch im bayerischen Gesundheitsministerium beobachtet man die Entwicklung: Der Anstieg binde auch auf den Normalstationen verstärkt Personal. "Überdies kommt es beim Klinikpersonal laut Rückmeldungen aus der Praxis aktuell zu erheblichen krankheits- und isolationsbedingten Ausfällen, deren Intensität in jüngster Vergangenheit zugenommen hat."

Ob die in der Statistik gezählten Patienten mit oder wegen Corona ins Krankenhaus kommen, lässt sich allerdings nicht trennscharf beantworten, wie das Gesundheitsministerium erklärt.

Montag, 25. Juli, 10 Uhr: Wende bei Ischgl-Prozessen um Corona-Opfer: Urteil aufgehoben

Die Corona-Opfer von Ischgl können wieder auf Schadenersatz hoffen. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hob in einem Urteil vom Montag ein erstinstanzliches Urteil auf, das die Ansprüche eines deutschen Klägers auf Schmerzensgeld, Heilungs- und Pflegekosten sowie auf entgangenen Verdienst abgewiesen hatte. Staatliche Informationen über drohende Gefahren müssten richtig und vollständig sein, hieß es. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 25. Juli, 6 Uhr: Lindau hat weiterhin den höchsten Inzidenzwert im Allgäu

Der Landkreis Lindau hat weiterhin den höchsten Inzidenzwerte im Allgäu. Alle Werte lesen Sie hier.

Montag, 25. Juli, 5.30 Uhr: VBE warnt vor neuen Schulschließungen wegen steigender Corona-Zahlen

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sieht die Schulen in Deutschland schlecht auf den Corona-Herbst vorbereitet. "Schulen sind weiterhin keine sicheren Lernorte und laufen im kommenden Schuljahr Gefahr, erneut geschlossen werden zu müssen, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen", sagte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Politik habe es auch im dritten Jahr der Pandemie nicht fertig gebracht, die Schulen auf den erwarteten Anstieg des Infektionsgeschehens im Herbst vorzubereiten.

Montag, 25. Juli, 5.15 Uhr: FDP-Politiker für Ende der Corona-Isolationspflicht

Mehrere Politiker der FDP haben sich für ein Ende der Corona-Isolationspflicht ausgesprochen. Eine Diskussion darüber sei richtig, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). "Aus meiner Sicht ist es sowohl epidemiologisch als auch aus Gründen der Eigenverantwortung überfällig, den Menschen diese Entscheidung wieder zu überlassen - so, wie es andere europäische Länder schon längst getan haben."

Ähnlich äußerte sich FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Er warnte vor Personalausfällen durch Isolationspflichten. "Wir werden in systemrelevanten Bereichen vor enormen Herausforderungen stehen, wenn wir massenhaft positiv Getestete ohne Symptome in die Isolation schicken", sagte er der "Rheinischen Post" (Montag).

Montag, 25. Juli, 5 Uhr: IG Metall: Hygienekonzepte beibehalten oder reaktivieren

Angesichts weiter hoher Corona-Zahlen fordert die IG Metall die Arbeitgeber dazu auf, betriebliche Hygienekonzepte beizubehalten oder zu reaktivieren. "Auch wenn klare Vorgaben hierzu durch die Politik derzeit fehlen", sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf den Herbst und einer erwarteten Steigerung der Infektionszahlen sei jetzt zudem die Zeit, um notwendige Vorkehrungen zu treffen – etwa durch Einbau oder Umrüstung von Lüftungsanlagen.

Sonntag, 24. Juli, 8 Uhr: Lindner: Corona-Maßnahmen müssen Menschen Eigenverantwortung lassen

FDP-Chef Christian Lindner hat die ablehnende Haltung seiner Partei gegenüber weitreichenden Corona-Maßnahmen bekräftigt. "Es darf in Zukunft nicht mehr flächendeckende, pauschale Freiheitseinschränkungen für alle geben", sagte Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online/Print Montag). "Wir brauchen gezielte Maßnahmen, die möglichst viel gesellschaftliches Leben garantieren und den Menschen möglichst viel Eigenverantwortung belassen."

Zwischen dem Gesundheits- und Justizministerium laufen derzeit Gespräche über die Corona-Maßnahmen, die künftig im Kampf gegen die Pandemie möglich sein sollen. Im September läuft die Rechtsgrundlage für die inzwischen stark eingeschränkten Regeln aus. Zugleich wird in der kälteren Jahreszeit ein Anstieg der Infektionszahlen befürchtet.

