1200 Bäumchen gepflanzt: Diese Schulen in Kaufbeuren erhalten den städtischen Umweltpreis

Die Stadt Kaufbeuren verleiht den Umweltpreis 2022. Unter den Preisträgern sind das Jakob-Brucker-Gymnasium, die Gustav-Leutelt-Schule und zwei Unternehmen.

20.10.2022 | Stand: 17:01 Uhr

Im Mittelpunkt steht der Klimaschutz: Für Projekte und Geschäftsideen im Zeichen des Umweltschutzes haben mehrere Preisträger den Umweltpreis 2022 der Stadt Kaufbeuren erhalten.

In diesem Jahr gab es zwei Preisträger sowie zusätzlich zwei Anerkennungen, darunter das Jakob-Brucker-Gynnasium und die Gustav-Leutelt-Schule mit dem Kindergarten Mosaik. Die beiden Anerkennungen gingen an die Unternehmen Stofffiedle Allgäu und das Restaurant Barfood. „Der Umweltpreis und die damit ausgezeichneten Initiativen und Projekte zeigen eindrucksvoll, wie viel wir mit guten Ideen und persönlichem Engagement bewegen können“, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse.

Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse am Jakob-Brucker-Gymnasiums pflanzten unter Anleitung von Förster Frank Kroll mit großem Enthusiasmus Bäume, um dem Stadtwald eine nachhaltige Zukunft zu geben. Alles in allem wurden 1200 klimaresistente Weißtannen, Küstentannen und Rotbuchen gepflanzt. Der Naturkindergarten Mosaik und die Gustav-Leutelt-Schule geben Kindern die Chance, von klein an in der praktischen Arbeit ganz spielerisch ihre Liebe zur Natur und zum Gärtnern zu entwickeln.

Der „LebensRaum KulturGarten“ der Gustav-Leutelt-Schule umfasst ein Areal von 8000 Quadratmetern, das im Lauf der Zeit von den Schülern erschlossen werden soll. Sie können ihre Ideen einbringen, wie die einzelnen Bereiche gestaltet werden sollen, die Bedürfnisse der Pflanzen stehen dabei immer im Vordergrund.

Umweltpreis: Auszeichnung auch für Stoffwindel-Offensive

Die beiden Anerkennungen gehen an Stofffiedle Allgäu und das Restaurant Barfood. Die beiden Jungunternehmerinnen Andrea Riedler und Franziska Barnsteiner von Stofffiedle Allgäu bieten Workshops rund um das Thema Stoffwindeln an, beraten junge Eltern und stellen Mietpakete zur Verfügung. Franziska Geyer bietet in ihrem Restaurant Barfood vegane, regionale und saisonale Gerichte an und verarbeitet dabei teilweise sogar Produkte aus dem eigenen Garten.

Die Jury bestand aus Dr. Lena Heuß, Diplom-Biologin vom Landesbund für Vogelschutz, Karl Schindele, Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Kempten, und Dr. Hermann S. Walter, Betriebsleiter am Forstbetrieb Ottobeuren. Der Umweltpreis der Stadt wird seit 1990 vom Bau- und Umweltreferat vergeben.

Mit dem Preis sollen Bemühungen und Innovationen ausgezeichnet werden, die einem besseren Schutz der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen dienen. Dabei werden vor allem Leistungen ausgezeichnet, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit gewidmet sind und besonders die Komponenten Ökologie, Ökonomie und soziales Handeln beinhalten.