140 Kids mit Ball und Bubble - Großveranstaltung in Oberbeuren

Beim Sommer-Fußballturnier des TSV Oberbeuren stehen für Kinder Sport und Spaß gleichermaßen im Vordergrund. Dabei werden auch größere Bälle geschubst.

25.07.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Der TSV Oberbeuren hat erstmals ein Jugend-Sommerturnier veranstaltet. Dabei waren am Sonntag etwa 140 Kinder im Einsatz, die in zwölf Teams und zwei Altersklassen bei bestem Sommerwetter um Medaillen und Pokale spielten.

Kick den Gegner statt den Ball

Allein die Nachwuchsabteilung des TSV Oberbeuren stellte fünf Teams. Besonderes Highlight war das Bubblesoccer-Turnier, das die Kids in der Mittagspause auf zwei Feldern ausspielten. Dabei ging es im zwei gegen zwei wie beim Fußball darum, den Ball ins Tor zu schießen. Allerdings stand der Spaß im Vordergrund: Die Kids versuchten sich in den weichen, aufblasbaren Kugeln gegenseitig übers Feld zu checken. Der Ball wurde so manchmal zur Nebensache. Dank des ehrenamtlichen Einsatzes zahlreicher Eltern wurden alle Kinder und Zuschauer versorgt.

SVO und Spaß siegen

Nach spannenden und fairen Spielen hielten der 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen (D-Jugend) und der SVO Germaringen (E-Jugend) die Siegerpokale in die Höhe. Im Bubblesoccer waren der 1. FC Tannheim (D-Jugend) und erneut der SVO (E-Jugend) Sieger. Gewinner bei dem Turnier war aber vor allem der Spaß am Fußball.