Im Jugendzentrum stellen sich Organisationen vor, die Ukrainerinnen und Ukrainern beim Ankommen in Kaufbeuren helfen. Sie wollen lernen, am liebsten sofort.

06.04.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Großes Gedränge an diesem Mittwochvormittag im Jugendzentrum: Der Einladung der Stadt zur Veranstaltung „Willkommen bei uns“ sind rund 150 Menschen aus der Ukraine gefolgt, die in den vergangenen Wochen in Kaufbeuren angekommen sind. Und Einheimische, sie wissen möchten, ob und wie sie helfen können.