Vor 175 Jahren nahm erstmals eine Eisenbahn Kurs auf Kaufbeuren. Das soll beim Bahnhofsfest 2022 im Juni gefeiert werden. Wir zeigen Bilder von damals.

20.06.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Nur zwölf Jahre nach der ersten Eisenbahnfahrt in Deutschland von Nürnberg nach Fürth wurde Kaufbeuren an das Eisenbahnnetz Europas angebunden. Damals, 1847, zählte die Stadt gerade einmal 4111 Einwohner. Wenige Tage vor dem offiziellen Eröffnungsakt am 1. September 1847 fuhr bereits der erste Probezug mit Bau- und Verwaltungspersonal von Augsburg nach Kaufbeuren.

