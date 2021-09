18 neue Gebäude in Pforzen: Gemeinderat billigt Pläne

Die Bebauung des 1,85 Hektar großen Wohn- und Geschäftsquartiers südlich der Kemptener Straße in Pforzen rückt näher. Die Pläne müssen erneut ausgelegt werden.

30.09.2021 | Stand: 13:39 Uhr

Die Bauleitplanung war das beherrschende Thema in der jüngsten Sitzung des Pforzener Gemeinderats. So musste vorrangig der neue Flächennutzungsplan „südlich der Kemptener Straße“ mit gleichnamigem Bebauungsplan behandelt werden. Dabei handelt es sich um das knapp zwei Hektar große Gelände einer ehemaligen Gärtnerei an der B16. Auf dem Wohn- und Geschäftsquartier sollen bis zu 18 Gebäude entstehen.

Straßenbauamt Kempten hat Einwände

Das Projekt war bereits vor einem Jahr Thema im Gremium gewesen und nach entsprechender Billigung in die Planung gegangen. Da das Straßenbauamt Kempten allerdings eine Linksabbiegerspur für eine Straßenzuführung forderte, musste in Teilen neu geplant werden. Ausstehende Grundstückskäufe und ein erneutes Schallgutachten führten zudem zu Verzögerung.

Die eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und Bürgern nach der öffentlichen Auslegung gefährden nach Ansicht von Thomas Haag, Architekt und Stadtplaner vom Kemptener Büro Abtplan, die Pläne nicht. Die Einwände habe man berücksichtigt und nach Rücksprache mit Bürgermeister Herbert Hofer abgewogen und eingearbeitet. Dies billigten die Gemeinderäte einstimmig. Die Pläne müssen nun erneut ausgelegt werden.

Mehraufwand für die Kommunen nicht zu schaffen

Anschließend informierte Haag über eine weitere Neuerung der Bauleitplanung: Unter dem etwas sperrigen Begriff „nachhaltiges kommunales Flächenmanagement“ sind die Kommunen angehalten, standardisierte Bedarfsnachweise für neue Siedlungsflächen zu führen. Zwar müssten diese Nachweise nur die Außenbereiche behandeln, aber um einen Außenbereich zu bewerten, sei es unumgänglich, auch den Innenbereich zu beurteilen. Das heißt laut Experte: Gibt es keinen Bedarfsnachweis, wird keine Genehmigung für einen Bebauungsplan ausgestellt. Der Aufwand des Verfahrens sei für kleinere Kommunen nicht zu schaffen.

Aufgabe wird vielleicht an Büro ausgelagert

Im Gespräch mit der Allgäuer Zeitung betonte Bürgermeister Hofer, dass sich der Gemeinderat mit der Problematik erst beschäftigen müsse. Ob der Arbeitsaufwand von der Kommune gestemmt werden könne oder an ein Büro ausgelagert wird, steht ebenfalls noch aus. Er sehe eine Ausweichmöglichkeit, die das Amt für Ländliche Entwicklung mit dem sogenannten Vitalitycheck anbiete.

Lesen Sie auch

Diskussion über Wohnhaus in Heimhofen: "Bebauung wird dem Erscheinungsbild schaden" Landwirtschaftlich geprägtes Dörfchen

Mehr Nachrichten aus Pforzen: