Die Stadt Kaufbeuren verschenkt Handwärmer - Einige Mitarbeiter fühlen sich "veräppelt"

Die Stadt Kaufbeuren schenkt ihren knapp 1200 Mitarbeitern Handwärmer. Grund sind die relativ kalten Büros. Warum das Präsent zu Hitzewallungen führen könnte.

19.11.2022 | Stand: 19:20 Uhr

Kalte Hände am PC sind ein Phänomen, das viele kennen. Langes Tippen geht oft einher mit kalten Fingern oder gar mit einer eiskalten „Maus-Hand“. Das ist mehr als lästig – und wird in diesem Winter wegen der bundesweiten Energiesparvorgaben wohl noch häufiger auftreten. In öffentlichen Gebäuden dürfen Räume – auch Büros – seit September nur noch auf höchstens 19 Grad geheizt werden. So auch im Kaufbeurer Rathaus. Da haben sich Wirtschaftsförderer Peter Igel und der Personalrat der Stadt etwas einfallen lassen und an die knapp 1200 Beschäftigten Handwärmer verteilt. Ein Exemplar – versehen mit dem Wappen und dem Namen der Stadt – kostete inklusive Mehrwertsteuer 1,61 Euro. Das ergibt eine Gesamtsumme von 1932 Euro.

