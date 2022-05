20 Jahre Buron-Center in Kaufbeuren: Ein Blick zurück auf die Jahrtausendwende

Das erste Einkaufszentrum in Kaufbeuren feiert 20. Geburtstag: So sah es vor dem Bau nördlich der Altstadt aus.

05.05.2022 | Stand: 18:12 Uhr

20 Jahre Buron-Center – ein Anlass, zurückzublicken auf die Anfänge des ersten Einkaufszentrums in Kaufbeuren. Wie es seinerzeit nördlich der Altstadt an Schlachthof und Plärrer ausgesehen hat, ist in Vergessenheit geraten. Letzterer wurde damals umgebaut, die Straße verlegt, womit der heutige Busbahnhof entstand. Der Schlachthof existiert nicht mehr, an seiner Stelle entstanden der AOK-Bau und das Buron-Center. „Der Ampelüberweg in der Bildmitte ist derselbe wie heute – genau gegenüber vom Buron-Center“, berichtet Leser Gerhard Bromberger, der uns die Fotos zur Verfügung stellte.

Heute gehört das Buron-Center fest zur nördlichen Altstadt. Bild: Mathias Wild

Das Motiv des damaligen Plärrers zeigt interessante Details. In dem graugrünen Haus sei damals die Geschäftsstelle der VG Kirchweihtal gewesen, daran schlossen sich deren Garagen an. Rechts davon der Schlachthof, davor eine Busspur und Parkplätze. Dies alles fiel laut Bromberger weg, als die Josef-Landes-Straße dorthin verschoben wurde und links der neue Busbahnhof entstand. Die Gebäude mussten dem Buron-Center weichen. Ganz links hinten ist das ehemalige Martinsheim zu sehen. Davor schaut hinter dem großen Baum noch das frühere Gasthaus „Zur Wies“ hervor.