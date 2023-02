20 Jahre Eurofighter-Ausbildung: Konstante in wechselvollen Jahren

Seit 20 Jahren bildet die Luftwaffe in Kaufbeuren technisches Personal am Eurofighter aus. Was den Lehrbetrieb so besonders macht.

15.02.2023 | Stand: 16:49 Uhr

Der Blick in den Rumpf eines Eurofighters sagt mehr als viele Worte. Vor 20 Jahren waren 70 kleine Rechner unter der Außenhaut dieses Kampfflugzeugs verbaut - Einheiten, die Kraftstoffzufuhr und Leitwerk steuerten. Heute sind es 140. Hauptmann Dietmar Bassing, ein Mann der ersten Stunde in der technischen Ausbildung an dem Waffensystem, rechnet vor, dass für einen dieser ebenso kleinen wie leistungsstarken Computer ein Kilometer Kabel in dem Überschalljet verbaut ist. Heute sind es demnach 140 Kilometer. „Daran sieht man, wie kompliziert die Fehlersuche sein kann“, so Bässing.

