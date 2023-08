2013 machte Lotti Irsee weltberühmt: Was Berlin davon lernen kann

Vor zehn Jahren wurde nach der mysteriösen Schnappschildkröte gesucht. Die Irseer haben das Beste daraus gemacht - im Gegensatz zu anderen, meint unser Autor.

„Für ebbas wead’s scho guat sei“, sagt der Allgäuer – und meint damit, dass die aktuellen Handlungen des Herrgotts, des Ministerpräsidenten oder der Ehefrau vielleicht nicht immer auf Anhieb als sinnvoll erkannt werden. Rückblickend ist aber so manches Unangenehme und Unverständliche dann doch positiv zu bewerten.

Beispiel für diese konfuzianisch-alpenländische Weisheit gefällig? Genau vor zehn Jahren sorgte Lotti für Angst und Schrecken im Ostallgäuer Marktflecken Irsee. In einem Badeweiher hatte sich ein Kind schwer am Bein verletzt. Experten tippten auf den Biss einer Schnappschildkröte. Was folgte, war eine spektakuläre Suchaktion sowie ein ebensolcher Medienrummel. Gefunden wurde das Lotti benannte Tier freilich nie.

Nach den Lotti-Erfahrungen schaut man derzeit mit Verwunderung von Irsee nach Berlin

Dass zehn Jahre später immer noch darüber gesprochen wird, ist nicht zuletzt den findigen Bewohnern zu verdanken. Denn eine örtliche Bäckerei hatte sofort gebackene Lottis im Angebot, Künstler beschäftigten sich mit dem „Monster“, und seit einiger Zeit ziert eine stattliche Lotti-Skulptur das Ufer des Badeweihers. Das Phantom war also tatsächlich für so einiges gut. Deshalb schaut man dieser Tage auch mit einiger Verwunderung von Irsee nach Berlin.

Dort tigerte ja eine vermeintliche Löwin durch Wohngebiete, die sich dann als Wildschwein entpuppte. Aber hat man irgendwas von, sagen wir mal, Currywürsten in Löwenform mit Wildsau-Pommes gehört, die am Ku’damm angeboten werden? Fehlanzeige! Das erklärt vielleicht auch, warum Bayern die Bundeshauptstadt jedes Jahr mit Abermillionen von Euro unterstützen muss. Aber: „Für ebbas wead’s scho guat sei“...