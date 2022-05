24-Stunden-Tour: Oberbürgerrmeister Stefan Bosse plant Termin-Marathon in Kaufbeuren

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse startet wieder zur 24-Stunden-Tour: Wer will von ihm besucht werden?

20.05.2022 | Stand: 12:44 Uhr

Nach der guten Resonanz in den Jahren vor der Corona-Pandemie unternimmt Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse im Jahr 2022 wieder eine 24-Stunden-Tour durch die Stadt und darüber hinaus. Er besucht am Freitag und Samstag, 1. und 2. Juli, (von 6 Unr morgens bis 6 Uhr morgens) Menschen, die gerne mit ihm ins Gespräch kommen wollen. Wenn gewünscht auch wieder rund um die Uhr. Wer will, lädt den OB zu sich ein, nach Hause, in den Garten, zum Treffen mit Freunden, in den Verein, in die Arbeit. "Während dieser 24-Stunden-Tour trifft er immer gerne neue engagierte Menschen, Gruppen und Vereine", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

24-Stunden-Tour: Der Bürger entscheidet

„Ich hoffe, auf eine ähnlich hohe Zahl an Rückmeldungen und Einladungen wie in den vergangenen Jahren", sagt Bosse. "Bei diesem Format dürfen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, dass sie mich treffen wollen." Wo und wann, liege dann auch in Ihrem Ermessen. „Der Dialog zu völlig verschiedenen Themen ist besonders wichtig für mich, um in den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten", heißt es weiter. Dieses ungezwungene Format sei in der Vergangenheit sehr geschätzt worden. Bosse: "Ich freue mich auf zahlreiche und spannende Ideen.“ Die weiteren Kontaktmöglichkeiten bleiben bestehen, teil das Rathaus mit: Bürgerversammlungen, Bürgersprechstunden, E-Mail oder Facebook sind die gängigsten Möglichkeiten, um den OB zu erreichen.

Das Rathaus in Kaufbeuren bittet um Vorschläge

Vorschläge für ein Treffen können online hier eingetragen werden. Für Rückfragen kann man sich auch im Rathaus unter Telefon 08341/437-104 melden.