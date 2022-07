25 Millionen Euro für Kaufbeurer Ludwig-Reinhard-Förderschule

Die Ludwig-Reinhard-Förderschule in Kaufbeuren soll wegen steigender Schülerzahlen erweitert werden. Warum davon auch hiesige Sportvereine profitieren könnten.

11.07.2022 | Stand: 06:00 Uhr

Die nächste Bildungs-Großbaustelle in Kaufbeuren steht an. Weil die Schülerzahlen der Ludwig-Reinhard-Förderschule am Sonneneck stetig steigen, soll der Gebäudekomplex saniert und deutlich erweitert werden. Bei der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses des Kaufbeurer Stadtrats wurden die konkreten Pläne vorgestellt. Die endgültige Entscheidung über das 25-Millionen-Euro-Projekt steht im Herbst an. An der Ludwig-Reinhard-Schule werden Kinder und Jugendliche mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen unterrichtet und gefördert – und zwar von der Grundschule über die Mittelschule bis hin zur Berufsschule. Neben diesen quasi drei Schulen befinden sich in dem Gebäudekomplex östlich des Pfarrzentrums Heilige Familie auch noch ausgelagerte Klassen der Konradin-Grundschule.

