2G-Plus bei der Bauplus in Kaufbeuren

Bauplus-Veranstalter Jens Güttinger beendet eine lange Durststrecke in Kaufbeuren. So will er die Messe unter Coronabedingungen über die Bühne bringen.

02.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die messelose Zeit in der Region endet am kommenden Wochenende. In der Kaufbeurer Karthalle findet am Samstag und Sonntag die erste Bauplus seit zwei Jahren bei freiem Eintritt statt. Veranstalter Jens Güttinger vom Unternehmen MEMA Messe & Marketing in Ulm zeigt sich sicher, mit einem Hygienekonzept alle Voraussetzungen für eine sichere Bau- und Einrichtungsmesse zu erfüllen. Es gilt 2G-Plus, das heißt genesene und geimpfte Menschen haben Zutritt, sofern sie zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können. Wer geboostert ist, braucht diesen Test nicht.