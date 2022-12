3000 Arbeitsstunden für den ESVK - der Bankdienst im Stadion

Bei jeder Partie des ESVK sorgt der ehrenamtliche Bankdienst für einen reibungslosen Ablauf. Die Aufgaben sind vielfältig: Zeitnahme, Schiedsrichter, Videobeweis oder Strafboxen.

08.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Seit 25 Jahren ist Andre Veil Stadionsprecher beim ESV Kaufbeuren. In dieser Zeit hat er viele sportliche Höhen und Tiefen erlebt, aber auch sehr emotionale Momente. Einer davon war sicher die Ehrung zu seinem Dienstjubiläum beim Heimspiel gegen Regensburg. „Ich habe schon vor dem Spiel gespürt, dass etwas im Busch ist“, beschreibt der 51-Jährige seine Vorahnung. Von dem großen Zuspruch der Zuschauer, aber auch der überwältigenden Choreo aus der Fan-Kurve war auch er tief beeindruckt. Viel Zeit zum genießen blieb ihm jedoch nicht, denn bereits wenige Momente später war er wieder am Mikrofon.

30 Mitglieder beim Bankdienst

Als Stadionsprecher ist er zugleich auch der Frontmann des ESVK-Bankdienstes. Rund 170 Spiele, von den Jüngsten angefangen bis hin zur Ersten Mannschaft, müssen die 30 Teammitglieder Jahr für Jahr absolvieren. „Da kommen um die 3.000 ehrenamtliche Stunden pro Saison zusammen“, sagt Thomas Fitz, der auch die Einteilung dazu macht. Der Arbeitstag bei einem DEL2-Spiel beginnt in der Regel zwei Stunden zuvor.

Der Bankdienst mit Stadionsprecher Andre Veil (Mitte hinten) bei einer Besprechung.

„Von den verschiedenen Zeitnehmern, über die Statistiker bis hin zu den Kollegen an den Strafbanktüren sind neun Personen im Einsatz“, beschreibt Andre Veil den nicht unerheblichen Aufwand bei einem Spiel. Im Laufe der Zeit haben sich jedoch auch für die verschiedenen Bereiche ihre Spezialisten herauskristallisiert.

Gute und schlechte Zeiten mit den Referees

Sebastian Settele ist für die Bilder beim Videobeweis zuständig und natürlich auch der Profi, um den Schiedsrichtern das optimale Bildmaterial für ihre Entscheidungen zu liefern. Bereits eine Stunde vor Spielbeginn treffen sich die Mannschaftsleiter beider Vereine sowie die Schiedsrichter und der Stadionsprecher zusammen mit ESVK-Geschäftsführer Micheal Kreitl zu einem kurzen Austausch, wenn es darum geht zeitliche Abläufe vor dem Spiel zu besprechen. „Dazu gehören anfallende Ehrungen, ein mögliches Pausenprogramm mit dem Nachwuchs. Aber auch der Einlauf des Puck-Kindes ist genau definiert“, schildert Andre Veil den kurzen Austausch. Natürlich haben sich in all den Jahren auch nette Kontakte zu den Schiedsrichtern aufgebaut. „Man kennt und schätzt sich, bei dem einen mehr bei dem anderen weniger“, sagt Veil, der aus seiner Sicht Alfred Hascher und Ulpi Sicorschi, sowie den jetzigen Schiedsrichterbeobachter Stefan Vogl zu den durchaus sympathischen dieser Zunft zählt.

Trash-Talk zwischen den Kühlboxen

Schmunzeln kann der Bankdienst jedoch auch über den einen oder anderen Trash-Talk, wenn sich zwei Sünder auf den Strafbänken über die Köpfe der Zeitnehmer noch ein paar Nettigkeiten zurufen. Aber nach wenigen Sekunden haben sich die Emotionen dann auch wieder abgekühlt.

Lob zur U18-WM

Zudem war die U18-WM in Landshut und Kaufbeuren heuer für den Bankdienst ein ganz besonderes Erlebnis, auf das man gerne mit Stolz zurückblickt. „Wir haben für unsere Organisation und die aktive Mitarbeit an diesem Großereignis viel Lob von höchster Stelle bekommen“, erzählt Thomas Fitz über die Würdigung durch den Eishockey Weltverband. Doch nun heißt es wieder Daumendrücken für den ESV Kaufbeuren, auch Fairplay an oberster Stelle steht.

Die nächsten Gegner:

Trainer: Tim Kehler.

Top-Scorer: Robbie Czarnik und Sam Herr – je 24 Punkte.

Powerplay: 29,9 (Platz 2 der Liga).

Goalie: Jonas Langmann (90,5%).

Strafminuten: 7 pro Spiel (fairstes Team der Liga).

Trainer: Jason Morgan.

Top-Scorer: Alexander Tonge – 33 Punkte.

Powerplay: 30,3% (Ligabestwert).

Goalie: Florian Mnich (93%).

Strafminuten: 11,7 pro Spiel (unfairstes Team der Liga).

Ravensburg Towerstars am Freitag ab 20 Uhr in der CHG Arena.Heilbronner Falken am Sonntag ab 17 Uhr in der Energie Schwaben Arena.