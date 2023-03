350 Jahre Josefsbruderschaft in Gutenberg: Was es damit auf sich hat

Die Josefsbruderschaft in Gutenberg (Ostallgäu) ist die zweitälteste in Bayern. Zum Jubiläum kommt am Josefstag auch der Augsburger Weihbischof Florian Wörner.

14.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein großes Fest steht den katholischen Gläubigen aus Gutenberg ins Haus: Am Sonntag, 19. März, feiern sie den alljährlichen Josefstag, der diesmal mit der Feier des 350. Gründungstags der örtlichen Josefsbruderschaft – der zweitältesten in Bayern – eine besondere Bedeutung bekommt.

