In Kaufbeuren, Buchloe und Markoberdorf lassen sich 350 Menschen impfen, ein Großteil davon sind Jugendliche. Impfgegener protestieren gegen die Aktion.

25.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Im Vergleich zu den anderen Sonderimpfaktionen sei der Familientag am Samstag sehr erfolgreich gewesen, sagt Gregor Blumtritt, Ärztlicher Leiter der beiden Impfzentren in der Region. Insgesamt hätten sich am Samstag 350 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen: 180 in Kaufbeuren, 100 in Marktoberdorf und 70 in Buchloe. „Ein Großteil davon waren Ü-16-Jährige.“