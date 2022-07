38-Jähriger kommt über Belgien zum Kaufbeurer Großvater

Im Internet recherchiert Florian Arndt über seinen Opa, einen Luftwaffen-Funker aus Kaufbeuren. Dabei stößt er auf ein belgisches Museum - und wird überrascht.

27.07.2022 | Stand: 18:11 Uhr

Manchmal hält das Leben unglaubliche Überraschungen bereit. Solch eine hat der 38-jährige Florian Arndt aus Wartenberg (Landkreis Erding) kürzlich erlebt. Er wollte mehr über seinen Großvater Wilfried Arndt erfahren, der bis zu seinem Tod in Kaufbeuren gelebt hatte. Bei der Recherche im Internet stieß er auf die Seite eines belgischen Museums, das Informationen über das damalige Flugzeug seines Großvaters veröffentlichte. Zufällig eröffnete just an dem Tag, an dem er das Museum kontaktierte, eine Sonderausstellung über die Luftfahrt im Zweiten Weltkrieg mit ausgegrabenen Teilen von Arndts Nachtjäger. Auf Spurensuche fuhr der Enkel fast 900 Kilometer zum Museum – eine Reise, die ihn bewegte und anspornte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.