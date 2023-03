40 Ausbilder präsentieren sich an der La-Roche-Realschule in Kaufbeuren

Die ganze Schulfamilie packt mit an: So lief der Berufs-Info-Tag an der Sophie-La-Roche-Schule in Kaufbeuren.

„Ihr seid gefragt!“ - so lautete nicht nur das Grußwort von Bürgermeister Oliver Schill zum Auftakt der Berufsbörse an der Sophie-La-Roch-Realschule in Kaufbeuren, sondern auch das Motto des Abends. Realschuldirektorin Cornelia Lipinski bedankte sich zur Eröffnung des Programms für das Engagement der Schulfamilie, der Austeller sowie Referenten. Die berufliche Orientierung gehört nicht nur zum Auftrag der Realschule, sondern sei der Schule Herzensangelegenheit. Ohne den Elternbeirat und das Engagement des gesamten Kollegiums sei diese Veranstaltung nicht möglich.

Laut einer aktuellen Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung fehle Jugendlichen bei den vielfältigen Informationen zur Berufsorientierung der Durchblick. „Mit dieser Veranstaltung, die ein hervorragendes Angebot im Prozess der Berufsorientierung Jugendlicher darstellt“, so die Schulleiterin, beweise man das Gegenteil. Neben den Lehrkräften, Eltern und Unternehmen sorgten schließlich auch die Schülerinnen und Schüler der Realschule für einen reibungslosen Ablauf des Abends, indem sie unter anderem als Medienscouts in den Klassenräumen unterwegs waren, Gäste empfingen und das Catering-Team unterstützten.

Zusammen mit dem Elternbeirat konnten die verantwortlichen Lehrkräfte, Alexandra Groß und Andreas Sandtner, nach der coronabedingten Pause 40 Unternehmen, Behörden, Fachakademien und Berufsschulen für den Berufsinfotag gewinnen. Während sich die Klassenräume zu kleinen Konferenzräumen für einzelne Vorträge zu Ausbildungswegen der Unternehmen verwandelten, kam in der Aula Messestimmung auf. An zahlreichen Ständen warben motivierte Ausstellern mit reichlich Infomaterial für eine Ausbildung in ihrer Branche.

Von den sozialen Berufen, wie Erzieherin und Erzieher sowie den Pflegeberufen, über die (informations-)technischen Berufe hin zu kreativen Berufsfeldern wie Friseurin oder Friseur und einer großen Anzahl weiterer handwerklicher Betriebe, die zusätzlich auch kaufmännische Ausbildungen anbieten, wurde die Vielfalt der Berufswelt nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar.

„Es ist wichtig, dass ihr möglichst viele Praktika macht, um für euch herauszufinden, was zu euch passt“, appellierte Anja Kerler von der Firma Dobler in einem ihrer Vorträge an die Schülerinnen und Schüler. Dass Jugendliche in allen Berufen gefragt sind, zeigte sich auch in den Gesprächen mit den einzelnen Betrieben und Behörden: Die Chancen um einen Ausbildungsplatz stehen gut, besonders im Handwerk gab es auch in diesem Jahr mehr Stellen als Bewerbungen.

Die Berufsbörse ermöglichte Schülerinnen und Schülern mehr über einzelne Branchen und Ausbildungswege zu erfahren, aber auch mit den Ausbildern gleich ins Gespräch zu kommen, nachzufragen und im besten Fall eine Praktikumsanfrage an die Verantwortlichen weiterleiten zu können.

Nicht nur der große Andrang, sondern auch die gemeinsame Feedbackrunde sowie die Gespräche untereinander verdeutlichten, wie wichtig die Berufsbörse der Sophie-La-Roche-Realschule für Jugendliche ist: „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt!“, sagte eine Schülerin. „Ich fühle mich in meiner Entscheidung gestärkt.“ Ein Schüler gelante zu der Erkenntnis: „Ich kann jetzt auch mal was ganz Anderes als Praktikum machen. Da wäre ich vorher vielleicht nicht draufgekommen.“