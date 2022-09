Von Englisch bis Entrümpeln: Semesterstart bei der Volkshochschule in Kaufbeuren

Am Montag (19. September) beginnt bei der Volkshochschule in Kaufbeuren das Herbstsemester. Anmelden können sich Interessierte jetzt für über 400 Kurse.

16.09.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Volkshochschule (Vhs) Kaufbeuren startet am kommenden Montag in das neue Semester. Über 400 Kurse aus den Fachbereichen Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Gesellschaft stehen wieder im Programm.

Führungen durch das Eisstadion in Kaufbeuren

Darunter sind diesmal auch Führungen durch das Eisstadion in Kaufbeuren oder das Kraftwerk in Leinau, sowie der Workshop „Entrümpeln – für ein befreites Leben“. Beim Vortrag „Golf von Neapel“ kann man mit den schönsten Eindrücken Süditaliens den Sommer Revue passieren lassen.

Auch exotischere Sprachen im Angebot

Zum Semesterstart am 19. September beginnen auch viele neue Anfängerkurse in den Hauptsprachen Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch. Wer es es exotischer mag, kann sich für Japanisch, Neugriechisch, Chinesisch oder Russisch anmelden.

Im EDV-Bereich finden Grundlagenkurse „Word“ und „Excel“ als Präsenzveranstaltung statt, können aber auch als Online-Format gebucht werden. Wer sich mit Apps, Computerspielen und Social Media beschäftigt, kommt am Kurs für die Skriptsprache Python nicht vorbei.

Aktzeichnen, Nähen und Dekoration

Auch die Kreativität kommt bei der Vhs Kaufbeuren nicht zu kurz. Drucken oder Aktzeichnen, Nähen und Dekoration – künstlerisch Interessierte finden das viele passende Kursangebote.

Mit Yoga in den Tag starten

Lesen Sie auch

Von Japanisch bis Tanzpilates: Das neue Programm der VHS Kempten VHS Kempten-Oberallgäu

Neben Klassikern wie Bogenschießen, Qi Gong oder der Präventionsgymnastik für die Wirbelsäule finden sich auch Neuheiten im Semesterprogramm. Teilnehmende des Yoga-Kurses „Morgenerwachen“ starte energiegeladen in den Tag. Wer abends noch etwas für sich tun möchte, ist mit „Fit in den Feierabend“ oder „Pilates“ gut beraten.

Anmeldungen sind telefonisch unter 08341/999690, per E-Mail an info@vhs-kaufbeuren oder online auf der Homepage www.vhs-kaufbeuren.de, sowie persönlich in der Volkshochschule ist zu den Öffnungszeiten möglich.