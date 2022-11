"500 Milliarden Euro? Geschenkt!" - das Paralleluniversum der Wintersport-Funktionäre

Das Fragenquartett: Oliver Schill vom Skiclub Kaufbeuren über Talente, Skifahren in der Wüste, Fußball im Winter und das Gletscherrettungsprogramm der FIS.

04.11.2022 | Stand: 04:15 Uhr

Vier Fragen, die möglich oder unmöglich sind, an Oliver Schill. Der Zweite Vorsitzende des SC Kaufbeuren engagiert sich für den Leistungssport und den Regionalkader im Allgäuer Skiverband Region Nord, in dem auch sein Sohn Tobias fährt. Doch die neuen Ideen internationaler Sportverbände erstaunen ihn.

Die Ski-Saison hat mit einem Riesenslalom in Sölden begonnen, bei dem DSV-Athlet Andreas Schmid achter geworden ist. Ihr Sohn Tobias ist zumindest U18-Meister im ASV Nord. Wollte er nicht mitfahren oder trainiert er noch?

Oliver Schill (lacht): Er genießt noch! Sich als 15-Jähriger gegen die U18-Kerle durchzusetzen, das gibt’s ja nicht alle Tage. Und ja, er trainiert noch. Nach dem Sommertraining mit Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Balance steht er mit dem Regionalkader seit Oktober wieder auf Schnee. Die Rennen beginnen frühestens Ende Dezember, normalerweise Anfang Januar.

Die FIS plante in der Saison auch Rennen auf dem Gletscher in Zermatt und am Matterhorn. Zugleich hat sich auf der Zugspitze aufgrund des Klimawandels ein Gletscher aufgelöst. Was ist das Ziel der FIS: So schnell wie möglich alle Gletscher zu zerstören?

Schill: Die FIS verstehe ich schon lange nicht mehr. Deren Funktionäre scheinen entweder einen Planeten B entdeckt zu haben oder leben in einer Art surrealem Paralleluniversum. Mit dem Skisport für Kinder und Jugendliche, für den sich alle Ehrenamtlichen jede Woche aufs Neue engagieren, hat das alles schon überhaupt nichts mehr zu tun. Von entrückt bis hin zu verrückt ist es da wohl nicht mehr weit. Wie so oft bleibt der Sport mit seinen Athletinnen und Athleten auf der Strecke. Vom Nachwuchs oder gar dem gesellschaftlich wichtigen Breitensport ganz zu schweigen.

Lesen Sie auch

Zwei-Länder-Rennen fällt aus Skirennen-Spektakel am Matterhorn abgesagt - auch Felix Neureuther hatte es kritisiert

Die FIFA hat ja ganz uneigennützig die Fußball-WM nach Katar vergeben – die demnächst startet. Wie motiviert der Allgäuer Skiverband nun Menschen, die im Winter bei Glühwein vor der Glotze sitzen und Fußball in der Wüste gucken?

Schill: Vielleicht Heizpilze, Solarium und kühles Weizen auf der Piste?!? Im Ernst: Auch im Fußball ist das doch alles nur noch surreal. FIS und FIFA scheinen die gleichen Berater zu haben. Die waren wohl mal gemeinsam in einer Ausstellung von Salvador Dalí, und scheinen bei der Interpretation der Bilder etwas missverstanden zu haben. Oder vielleicht hat das aber auch alles etwas mit zu viel Geld zu tun?!? Wer weiß.

Das asiatische Olympia-Komitee schlägt aber zurück, denn die Asien-Winterspiele 2029 sollen in der Wüste von Saudi-Arabien stattfinden – für lächerliche 500 Milliarden Euro. In welchem Paralleluniversum bewegen sich Sportfunktionäre?

Schill (lacht): Sehen Sie, jetzt sind Sie mir Ihrer Frage auch schon im surrealen Paralleluniversum gelandet! Ich hoffe, Sie finden wieder raus. 500 Milliarden Euro sind schließlich verlockend. Ich selbst freue mich viel lieber daran, die reine und einzig wahre Begeisterung der Kinder und Jugendlichen erleben zu dürfen, wenn sie beim Training und im Rennen auf der Piste unterwegs sind. Du spürst die Kraft, die Athletik, den Willen. Das alles ist einfach unbezahlbar! 500 Milliarden Euro? Geschenkt!



Das Fragenquartett bisher:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".