60 neue Erzieherinnen und Erzieher für Kaufbeuren und das Ostallgäu

Händeringend gesucht: 60 Erzieherinnen und Erzieher beenden ihre Ausbildung. Kaufbeurens OB nutzt die Feier, um sie für Jobs in städtischen Kitas anzuwerben.

30.07.2023 | Stand: 13:45 Uhr

60 Erzieherinnen und Erzieher der Fachakademie für Sozialpädagogik in Kaufbeuren haben ihren Abschluss im Stadtsaal gefeiert.

Fachkräftemangel in den Kindertageseinrichtungen der Stadt

Oberbürgermeister Stefan Bosse skizzierte den Fachkräftemangel in den Kindertageseinrichtungen der Stadt. So wolle er sie am liebsten alle umarmen und in den Kitas der Stadt beschäftigen, sagte er in seinem Grußwort.

Einigen Studierenden wurde Fachhochschulreife verliehen

In ihren humorvollen Beiträgen blickten Lehrkräfte und Studierende gemeinsam auf die intensive Schulzeit zurück und erinnerten an zahlreiche Unterrichtsstunden, gemeinsame Exkursionen und arbeitsintensive Projekte. Wie jedes Jahr wurde auch einigen Studierenden die Fachhochschulreife verliehen – und die besten Abschlussarbeiten der Jahrgänge wurden feierlich prämiert.

17 Studierende im OptiPrax-Modell ausgebildet

In diesem Jahrgang befanden sich 17 Studierende, die die Ausbildung im OptiPrax-Modell (Praxisintegrierte Ausbildung) erfolgreich absolviert haben. Für die musikalische Umrahmung der Feierlichkeiten sorgten die Studierenden aus dem ersten Jahrgang mit ihren Lehrkräften.

