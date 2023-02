600 Tischtennis-Spiele für den TV Kaufbeuren: Ursula Fischer

Der TV Kaufbeuren zeichnet zwei Urgesteine des Vereins aus: Ursula Fischer hat 600 Spiele und Holger Steiner 500 Spiele für den TVK gespielt.

Gleich zwei Jubilare hat die Tischtennis-Abteilung des TV Kaufbeuren vor Kurzem geehrt. Ursula Fischer bestritt mit der Damenmannschaft beim Auswärtsspiel gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg ihr 600. Punktspiel für den TVK. Zum 5:5-Unentschieden in der Bezirksklasse A steuerte sie zwei Einzelsiege und mit ihrer Partnerin Manuela Grund auch noch einen Doppelerfolg bei.

Über 1.350 Einzel für den TV Kaufbeuren gespielt

Ursula Fischer ist die zweite Spielerin in der Vereinsgeschichte, die die Marke von 600 Spielen erreicht hat. Dabei hat sie schon über 1.350 Einzel bestritten, in denen ihr knapp 700 Siege gelungen sind. Den Großteil der Einsätze hat sie für die Damen I absolviert (488 Spiele). Die restlichen Partien bewältigte sie für die Damen II. In dieser Saison kämpft sie mit der einzigen Damenmannschaft des TVK um die Meisterschaft in der Bezirksklasse A. Neben ihren Spieleinsätzen kümmert sich Ursula Fischer als Fachwart um alle Belange der Damen und seit vielen Jahren um das Archiv der Abteilung. Zudem war sie über viele Jahre als Mannschaftsführerin aktiv.

Auch Holger Steiner ist Marathonmann

Da zwei Spieler bei den Herren I ausfielen, kam Holger Steiner – in dieser Saison eigentlich bei den Herren II aufgestellt – in der Partie beim TSV Obergünzburg II zu seinem 500. Einsatz im Trikot des TVK. In seiner bisherigen Tischtennis-Laufbahn hat er für die Herren I bis IV gespielt.

Ehrung II: Mannschaftskollege Martin Böck (links) zeichnet Holger Steiner aus.

Bei der Dritten Mannschaft, für die er mehr als die Hälfte seiner Partien bestritten hat, ist er sogar Rekordspieler. Die Erfolgsquote ist bei über 1.000 Einzeln deutlich positiv. Der Mannschaftsführer der Herren II ist der sechste Spieler des TV Kaufbeuren der das 500. Punktspiel erreicht hat. Als Ersatzspieler steuerte Holger Steiner in Obergünzburg einen Einzelsieg zum 7:3-Erfolg bei. Mit seiner Stammmannschaft hat er in der Bezirksklasse B bereits den Klassenerhalt sicher.