70-Jähriger wird auf B12 am Steuer ohnmächtig - Raser gefährden Rettungskräfte

Auf der B12 nahe Mooshütte musste ein 70-jähriger Autofahrer am Samstag ärztlich versorgt werden. Für die Retter wurde es gefährlich.

13.03.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Der 70-Jährige war am Samstag mit seinem Wagen auf der B12 von Kaufbeuren in Richtung Marktoberdorf unterwegs. Auf Höhe der Mooshütte wurde der Mann laut Polizei am Steuer kurzzeitig bewusstlos und kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Mann blieb unverletzt, wurde aber von Rettern versorgt und vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Die B12 war längere Zeit nur einspurig befahrbar. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 4.000 Euro.

Polizei beschwert sich über rücksichtslose Autofahrer auf B12

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wurde der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt. "Dabei wurde festgestellt, dass einige Verkehrsteilnehmer die Zeichen und Weisungen der Beamten nicht befolgten", so die Polizei. "Weder ein uniformierter Streifenwagen, welcher mit Blaulicht am Straßenrand stand, noch ein Polizeibeamter mit Warnweste war für viele Verkehrsteilnehmer Grund ihre Reisegeschwindigkeit zu verringern und langsam an der Unfallstelle vorbei zu fahren." Dies stelle für die Rettungskräfte "ein erhebliches und unnötiges Risiko" dar, hieß es.

