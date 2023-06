75 Jahre Volkshochschule in Kaufbeuren

Feiern, genießen und ausprobieren - das konnten die Besucher des Sommerfests der Vhs Kaufbeuren, die heuer 75 Jahre alt wird.

24.06.2023 | Stand: 20:31 Uhr

Die Kaufbeurer Voklshochschule feierte mit einem Sommerfest ihren 75. Geburtstag. In zahlreichen Workshops und Darbietungen konnten sich die Besucher einen Eindruck über die angebotenen Kursangebote verschaffen. Ob im offenen Atelier kreativ werden und nähen, Aquarellmalen oder Kerzen ziehen, Line Dance erleben oder Bingo auf englisch spielen, bei einem Schnupperkurs Chinesisch lernen oder einen Einblick in die dänische Sprache und Kultur erhalten - beim Sommmerfest war für jeden etwas dabei. Dabei wurde auch auf die Anfänge zurückgeblickt. Am 05. Oktober 1947 wurde die Volkshochschule Kaufbeuren eröffnet. In den schwierigen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg war es den Kaufbeurern wichtig, sich weiter­zubilden. Anfangs erfreuten sich Vorträge und Konzerte großer Beliebtheit, aber auch Fremdsprachen wie Englisch oder Spanisch wurden bald angeboten. Die Frage, wie viele Veranstaltungen mit wie vielen Teilnehmern in 75 Jahren Volkshochschule Kaufbeuren durchgeführt worden sind, lässt sich nicht eindeutig klären. Klar ist aber, dass die Vhs seit über 75 Jahren für Lernen, Begegnung und Austausch steht - vor Ort und seit 2012 auch digital. Und die Freude am Lernen stand und steht natürlich auch immer im Vordergrund.

Die Gauklker von Anam Cara boten Artistik und Akrobatik. Bild: Mathias Wild

Schaut man sich das Bildungsangebot näher an, fällt ins Auge, dass sich darin immer auch die Herausforderungen der jeweiligen Zeit spiegeln.

„Gesellschaftliche Entwicklungen wie die Digitalisierung greifen wir flexibel in unserem Programmangebot auf mit dem Ziel, Menschen Orientierung zu vermitteln und einen Überblick über unterschiedliche Lernmöglichkeiten zu geben", erläutert Sabine Meyle, Geschäftsführerin der Vhs. Das Grundverständnis der Volkshochschule hat sich in all den Jahrzehnten nicht verändert: gute Bildung für alle zu sozial verträglichen Preisen. Für das Herbstsemester, das nach den Sommerferien startet, sind rund 450 Veranstaltungen geplant. „Die Weiterbildungsbereitschaft der Bürger ist weiter hoch, was ein Grund mehr zum Feiern ist“, freut sich Meyle. Zur Eröffnung spielte das Vhs-Streichquartett im Spitalhof. Die Gaukler von Anam Cara boten Artistik und Akrobatik. Leckere Gaumenfreuden stellte die Kantine Frisch und Fair bereit.