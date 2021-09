80-Jähriger Autofahrer fährt in Kaufbeuren in Kita-Gruppe: Zwei Kinder verletzt

Ein 80-Jähriger ist in Kaufbeuren mit seinem Wagen in eine Gruppe von Kindern gefahren. Zwei von ihnen wurden dabei verletzt.

14.09.2021 | Stand: 15:49 Uhr

Ein 80-Jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag in Kaufbeuren in eine Gruppe von fünf Kita-Kindern gefahren. Dabei wurden zwei Jungen verletzt. In einer Einbahnstraße hatte ein anderes Auto warten müssen, der 80-Jährige wollte an dem Wagen vorbei fahren. Dabei beschädigte er mit seinem Auto den wartenden Wagen und fuhr anschließend in die Kindergruppe auf dem Gehweg. Zwei Jungen, die dort mit ihren Betreuerinnen liefen, erfasste er frontal. Einer der Jungen war kurzzeitig zwischen dem Auto und einer Hauswand eingeklemmt.

Mann fährt in Kita-Gruppe in Kaufbeuren: Beide Kinder im Krankenhaus

Die Rettungskräfte brachten die beiden Kinder im Alter von eineinhalb und zwei Jahren in die Klinik. Auch ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Die Kinder sind laut Polizei nicht schwerverletzt. Die Polizei untersagte dem 80-Jährigen die Weiterfahrt. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

