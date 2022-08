94-jährige aus Kaufbeuren: Darum fordere ich Respekt für Pflegeberufe

Brigitte Glöggler wollte nie in ein Altenheim. Ein Unfall nahm ihr die Entscheidung ab. Heute lebt sie im Kaufbeurer Espachstift und bereut das keine Sekunde.

16.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Brigitte Glöggler erinnert sich noch genau. Die 94-Jährige hatte einen Unfall, lag längere Zeit im Klinikum, war auf Hilfe angewiesen. Sie wollte nie in ein Seniorenheim, ihre Selbstständigkeit aufgeben. „Ich fühlte mich damals so schwach, dass ich mich nicht einmal aufregen konnte“, sagt sie heute. Ihre Reaktion damals: „Macht doch, was ihr wollt.“ Mit dem Sanka wurde Brigitte Glöggler ins Kaufbeurer Espachstift gefahren. Heute, ein Jahr später, bereut sie diesen Schritt nicht. Das Pflegepersonal, sie hat es ins Herz geschlossen. „Es ist fantastisch, was die leisten“, sagt die Seniorin.

