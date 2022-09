Ab ins Wasser mit Gebell: Vierbeiner freuen sich über Hundeschwimmen in Kaufbeuren

Viele Vierbeiner machen beim Hundeschwimmen das Neugablonzer Erlebnisbad unsicher. „Routiniers“ zeigen den Anfängern, wie viel Spaß das Toben im Wasser bringt.

12.09.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Woran erkennt man, dass die Badesaison endet? Richtig – an zahlreichen triefnassen Fellnasen, die Bällen und anderem Spielzeug in den Becken im Erlebnisbad Neugablonz hinterherjagen. Nachdem am Samstag zuvor das Wasser nicht mehr gechlort wurde, erfolgt nach dem Hundebadetag die alljährliche Wasseraufbereitung fürs nächste Jahr.

Trotz kühlen 15 Grad hellte das Schwanzwedeln der freudigen Vierbeiner das auf, was die Sonne nicht schaffte. Der vier Monate junge Labradorwelpe Flocke, der mit seinem Besitzer extra aus München angereist war, verstand sich prächtig mit der einen Monat älteren Stella. Beide zögerten nicht, ins kalte Nass zu springen.

Manche Hunde wagten den Sprung ins Wasser erst nicht

Andere, wie die einjährige Labradoodle-Dame Lucky aus Neugablonz, mussten erst überzeugt werden. Aber nach ein paar Leckerli und der Demonstration der anderen planschenden Artgenossen wollte sie gar nicht mehr aufhören, ihr Spielzeug aus dem Wasser zu fischen.

Mit dem Hundeschwimmen endet die Freibadsaison in Neugablonz Bild: Harald Langer

Ein routiniertes Vorbild ist Dalmatinerhündin Happy, zum vierten Mal beim Hundebadetag dabei, den Besitzerin Melissa Kropp aus Kaufbeuren sehr schätzt. So hätte sie im Freibad schon Bekanntschaft zum gemeinsamen Gassigehen gefunden.

Sie genieße es, wenn die Hunde „einfach Mal von der Leine gelassen werden. Und Happy hat Spaß, das ist das Wichtigste.“ Den hatten auch andere Hunde – beim Toben am Beckenrand oder beim Apportieren der Bälle aus dem Wasser.

Lesen Sie auch

Hundeschwimmen in Kaufbeuren Hunde dürfen am Sonntag zum Planschen ins Erlebnisbad Neugablonz

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".