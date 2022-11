Abfischen im Kaiserweiher Kaufbeuren: Warum die Fische raus müssen

Nach dem schonenden Abstauen hat der Kreisfischereiverein Kaufbeuren am Samstag im Kaiserweiher abgefischt. Was nun mit den Tieren passiert.

01.11.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Zur Aufzucht von Hechten , Karpfen , Schleien und verschiedenen Weißfischen bewirtschaftet der Kreisfischereiverein Kaufbeuren mehrere Weiher im Ostallgäu und in Kaufbeuren den Kaiserweiher. In diesem hat der Verein seit Jahrzehnten das Fischereirecht angepachtet. Nach dem schonenden Abstauen welches sich über eine Woche hinzog, ging es dann am Samstag zur Sache.

Abfischen am Kaiserweiher - das steckt dahinter

Die erfahrene Mannschaft des Vereins fischte die abgewachsenen Karpfen und Schleien routiniert ab. Die Fische werden zum Teil als Speisekarpfen zur Weihnachtszeit an die Öffentlichkeit abgegeben oder dienen als Besatz im Bärensee, dessen Fischbestand durch fischfressende Vögel wie Kormoran und Gänsesäger arg gefährdet sei, so Vorsitzender Wolfgang Scheufler.

