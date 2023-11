Abgeordneter Pohl gegen Flüchtlingsunterkunft in Westendorf

Der Landtagsabgeordnete Pohl (FW) bittet Landrätin Zinnecker (CSU), auf die Aufstellung der umstrittenen Container für Geflüchtete zu verzichten. Das sind die Gründe.

17.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In die Diskussion um die Aufstellung von Containern für 50 Geflüchtete in der Ostallgäuer Gemeinde Westendorf hat sich nun der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) eingeschaltet. In einem Brief an Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU), der unserert Redaktion vorliegt, fordert er, auf das Vorhaben zu verzichten. Die Gründe dafür macht er in seinem dreieinhalb Seiten langem Schreiben deutlich. Zusammenfassend kommt der Kaufbeurer Politiker zu dem Ergebnis, dass das geplante Projekt "rechtlich fraglich und am geplanten Standort aus sozialen Gründen nicht verwirklicht werden darf".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.