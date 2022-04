Abgeordneter Pohl will die Bundeswehr stärken

Im Fliegerhorst Kaufbeuren sieht der Landtagsabgeordnete Potenzial für weitere Aufgaben. Gute Verbindung zwischen Soldaten und Bevölkerung.

21.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Für eine Stärkung der Bundeswehr in Bayern tritt der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl und stellvertretende Vorsitzender der Freie Wähler-Landtagsfraktion ein. Er besucht derzeit zahlreiche Bundeswehrstandorte im Freistaat. Zu Gast war er bereits in Kaufbeuren, wo er auch seinen Wehrdienst abgeleistet hat. „Wir brauchen wieder deutlich mehr Soldaten“, sagt Pohl. Das Allgäu sei dafür prädestiniert. Denn „nirgendwo sonst ist die Verbindung zwischen der Bundeswehr und den Menschen so eng wie hier“.

"Schönster Standort der Luftwaffe"

Mit Kommandeur Oberst Martin Langer sprach er über derzeitige und künftige Aufgabenstellungen im Kaufbeurer Fliegerhorst. Kaufbeuren werde völlig zurecht als der schönste Standort der Luftwaffe bezeichnet. Er verfüge über große Flächen und eine „exzellente Infrastruktur“. In den nächsten Jahren müsse allerdings einiges investiert werden. Der Renovierungsstau entstand, da der Fliegerhorst einst geschlossen werden sollte.

"Hervorragende Ausbildung"

„Ich sehe grundsätzlich gerade in Kaufbeuren ein einzigartiges Potenzial, um die Bundeswehr möglichst rasch wieder auf den Stand unbedingter Verteidigungsfähigkeit zu heben.“ Die Luftwaffenschule leiste hervorragende Ausbildung. Der Standort wäre nach Pohls Einschätzung aber „ganz sicher in der Lage, noch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, wenn dies in Berlin beschlossen wird“. Der Abgeordnete sieht in der geplanten Stationierung eines Sanitätsregiments und von Feldjägern „eine höchst sinnvolle Verbreiterung des Spektrums“.

Wirtschaft profitiert

Davon könne auch die regionale Wirtschaft profitieren. „Wir haben eine Vielzahl gut ausgebildeter Menschen, die für den Dienst bei der Bundeswehr im Technischen Ausbildungszentrum bestens geeignet sind. Umgekehrt können sie nach ihrer aktiven Dienstzeit die örtlichen Unternehmen verstärken. Das sind aus meiner Sicht beste Voraussetzungen dafür, den Standort auch zukünftig weiter zu stärken und gegebenenfalls auch auszubauen“, so Pohl.