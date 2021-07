Abgespecktes Tänzelfest und Wetterpech: Warum der Verein trotzdem zufrieden ist

Auch heuer mussten Kaufbeurer coronabedingt auf ihr geliebtes Tänzelfest verzichten. Vereinschef Horst Lauerwald ist trotzdem zufrieden. Wie blickt der Vorsitzende auf 2022?

28.07.2021 | Stand: 19:14 Uhr

Lagerleben, Festumzug, Häfelesmarkt – all dies gab es heuer nicht zu sehen. Zum zweiten Mal hintereinander konnte das Kaufbeurer Tänzelfest wegen der Corona-Einschränkungen nicht wie gewohnt stattfinden. Als Trost hatte der Verein ein kleines Ersatzprogramm auf die Beine gestellt. Aber das Wetter ließ von den vier Konzerten im Rondell lediglich zwei zu. Dennoch habe es sich gelohnt, die Musikveranstaltungen gegen alle Widerstände anzubieten, sagt Horst Lauerwald, Vorsitzender des Tänzelfestvereins. „So bleibt das Fest wenigstens in den Köpfen der Leute.“ Zudem habe die Knabenkapelle endlich mal wieder richtig zusammen spielen können. „Das war ewig nicht möglich“, erklärt er. „Wir haben halt das gemacht, was ging.“