Wertach-Auen: Noch brütet die Staatsanwaltschaft über den Akten

Die Aufarbeitung des Kahlschlags in den Wertach-Auen dauert an. Der Bund Naturschutz konfrontiert die Behörden derweil mit einem neuen Fragenkatalog. Doch Antworten gibt es noch kaum.

22.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Abholzaktion in den Wertach-Auen beschäftigt nach wie vor die Staatsanwaltschaft in Kempten. Währenddessen hat der Bund Naturschutz erneut einen Fragenkatalog dazu verfasst und an die Untere Naturschutzbehörde der Stadt sowie an das Amt für Landwirtschaft in Kaufbeuren geschickt. Der städtische Baureferent Helge Carl erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion dazu, dass die Stadt erst auf eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft warte. Die entscheidende Frage sei zunächst, ob eine Straftat vorliege oder nicht. Falls ja, werde die Staatsanwaltschaft eine entsprechende Strafe verhängen. Komme sie jedoch zu dem Ergebnis, es sei keine Straftat gewesen, prüfe die Stadt, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Auf die Fragen des Bund Naturschutz kann Carl bedingt Auskunft geben. Fakt sei, dass die Untere Naturschutzbehörde der Stadt im Vorfeld der Arbeiten nicht dazu befragt wurde. Deshalb habe es vonseiten der Stadt auch keine artenschutzrechtliche Prüfung geben können. Warum der Grundstückseigentümer und Auftraggeber der Arbeiten, die die Wohn- und Gewerbepark Momm GmbH, die Naturschutzbehörde nicht eingebunden habe, könne nur sie selbst beantworten.

Bekanntlich stoppte die Stadtverwaltung die Abholzaktion im Mai, da Zweifel an der Naturverträglichkeit und Rechtmäßigkeit der Arbeiten aufgekommen waren. Anschließend bewilligte die Regierung von Schwaben, einzelne Bäume noch zu fällen, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Schließlich konnte der bis dato gesperrte Siebenkatzenweg wieder freigegeben werden. Die weiteren Arbeiten müssen ruhen, bis „fachliche und rechtliche Aspekte geklärt sind“, hieß es. Der Bund Naturschutz fragt nun nach Ergebnissen. Dazu Pressesprecher Tobias Müller von der Stadt: „Momentaner Stand ist, dass die Stadtplanung ein Grünraumkonzept erstellt. Weitere gesetzliche Erlässe mit Schutzfunktion werden momentan geprüft.“ Müller weist zudem darauf hin, dass der Wald der Bannwaldverordnung unterliege und deshalb Wald bleibe. Laut Aussage des Eigentümers werde wieder aufgeforstet.

Für die Bannwaldverordnung ist nicht die Stadt, sondern das Amt für Landwirtschaft zuständig. Von diesem möchte der Bund Naturschutz wissen, welche Fachleute festgestellt hatten, welche Fichten instabil und welche Eschen vom Eschentriebsterben befallen sind. Diese Gründe hatte die Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren als Grund für die Fällarbeiten genannt. Auch interessiert die Naturschützer, weshalb dann nicht nur Fichten und Eschen umgeschnitten worden seien und wie viele Begehungen es im Vorfeld der Arbeiten mit wem gegeben habe. Antworten darauf liegen unserer Redaktion bislang nicht vor.