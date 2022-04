Der diesjährige Abiturjahrgang hat die komplette Oberstufe in der Pandemie erlebt. Am Mittwoch beginnt das Finale – unter fast normalen Bedingungen.

27.04.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Für 59 Mädchen hat am Mittwoch der Endspurt ihrer Schullaufbahn am Kaufbeurer Marien-Gymnasium begonnen. Sie und in diesem Jahr bayernweit rund 35.000 weitere Abiturientinnen und Abiturienten legen die Prüfungen erstmals wieder unter weitgehend normalen Bedingungen ab – mit Deutsch als erstem Prüfungsfach.

