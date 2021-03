Absage und Abstimmung beim Podium in Kaufbeuren

Auch in Corona-Zeiten läuft das Vereinsleben weiter: Paul Meichelböck neu in Vorstand gewählt. Warum das Team einen guten Riecher bewiesen hat.

Einen guten Riecher bewies das Podium-Team in Hinblick auf die coronabedingten Einschränkungen des Kulturlebens. Noch bevor der Freistaat Bayern ankündigte, dass es vorerst keine weiteren Lockerungen bei den Theatern oder Kinos geben wird, sagte die Kaufbeurer Kleinkunstbühne den Auftritt des Comedians Ole Lehmann ab.

Wie sollen Corona-Schnelltests ablaufen?

Lehmanns Gastspiel war ursprünglich für Donnerstag, 25. März, geplant gewesen – und damit nach dem ursprünglichen Öffnungsplan prinzipiell möglich. Doch das Podium entschied sich für eine Absage, weil in jedem Fall der Vorlauf – vor allem für die Bewerbung der Veranstaltung – sehr knapp gewesen wäre. Aber auch die pandemiegerechte Organisation der Veranstaltung hätte sich schwierig gestaltet. Unter anderem die Frage, wie eine Schnelltestung vor Ort ablaufen könnte, sei nach wie vor offen.

Galerie geöffnet

Auf der Podium-Bühne herrscht also nach wie vor Stillstand. Dagegen ist in der Galerie, wo die Malerin Andrea R. Walla ausstellt wieder der Betrieb angelaufen, und auch der Trägerverein des Podiums war während des jüngsten Lockdowns nicht untätig. Nachdem Schriftführerin Susanne Eckl ihr Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hatte, wurde per Briefwahl Paul Meichelböck mit großer Mehrheit zum Nachfolger bestimmt. Dem Führungsgremium gehören außer ihm Peter Brosche als Vorsitzender und Christina Baier als Kassierin an.