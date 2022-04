Abschied von den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren nach 37 Jahren

Klinikleiterin Theresia Müller geht mit 69 Jahren in den Ruhestand. Sie hat unter anderem das Wundzentrum in Kaufbeuren mitgegründet.

02.04.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Theresia Müller hat während ihrer Karriere an den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren viel bewegt. In verschiedenen Positionen, unter anderem als Pflegedienstleiterin im Marktoberdorfer Krankenhaus und später als Klinikleitung in Kaufbeuren, unterstützte sie die Weiterentwicklung.

Gründungsmitglied des Wundzentrums

So trug sie beispielsweise als Gründungsmitglied des Wundzentrums oder des Ambulanten Operationszentrums zum Fortschritt der Gesundheitsversorgung im Ostallgäu bei.

Nach neun Jahren als Klinikleitung im Klinikum Kaufbeuren und insgesamt 37 Jahren an den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren hat sich Theresia Müller Ende März in den Ruhestand verabschiedet. An einer kleinen, coronakonformen Feier nahmen neben den Führungskräften und Vorstand Andreas Kutschker auch Oberbürgermeister Stefan Bosse und Landrätin Maria Rita Zinnecker teil.

Außergewöhnliche Karriere

Kutschker dankte und gratulierte Müller zu einer außergewöhlichen Karriere: „Nur zehn Wochen der gemeinsamen Zusammenarbeit reichen aus, um zu verstehen, was für eine besondere Mitarbeiterin Frau Müller für die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren ist. Auf ihrem nächsten Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles erdenklich Gute.“

Lesen Sie auch: Kaufbeurer Spezialistin für Wundbehandlung ist bundesweit gefragt.

Lesen Sie auch