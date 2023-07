Abschluss mit Ministerpräsident - Joel Kaiser von der Lebenshilfe geehrt

Die Lebenshilfe hatte turbulente Wochen – mit Gästen aus Aruba, Special Olympics, Reisestress und Ehrungen. Joel Kaiser, Markus Reichart und Melanie Bayrhof in München ausgezeichnet.

19.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Neuschwanstein, karibisches Flair, Berlin und schließlich München – die vergangenen Wochen sorgten bei der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren und insbesondere in deren Sportabteilung für viel Abwechslung. Am Ende standen noch einmal drei Leute besonders im Fokus. Denn Ministerpräsident Markus Söder empfing die bayerischen Athleten und Athletinnen, die an den Special Olympics World Games 2023 in Berlin teilgenommen haben. „Joel Kaiser bekam von Söder den Bayerischen Löwen überreicht“, berichtete Markus Reichart, Leiter Sportabteilung der Lebenshilfe.

Karibisches Flair in Kaufbeuren

Er war zusammen mit Kaiser, zweifacher Silbermedaillengewinner im Skaten, und Melanie Bayrhof, Vorsitzende Skate Club Allgäu, zu dem Empfang nach München gereist. Doch davor lagen „harte Zeiten“, berichtete Reichart. Denn vor den Special Olympics (SOPY) waren Athleten aus Aruba, einem Inselstaat vor Venezuela, in Kaufbeuren zu Gast. Die Stadt war eine von vielen Host Towns, Gastgeber für die Zeit unmittelbar vor den SOPY, damit sich die Sportler aus aller Welt akklimatisieren konnten. Dazu gehörten auch gemeinsame Aktionen mit der Lebenshilfe. „Das war eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt“, berichtet Reichart. Inbegriffen waren ein Besuch von Schloss Neuschwanstein, ein Fußballspiel – Aruba war Titelverteidiger bei den SOPY – und ein Abschlussfest im Jordanpark.

Markus Reichart, Leiter Sportabteilung Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren.

„Das waren tolle Aktionen mit den Menschen aus Aruba“, meint Reichart. Vor allem, weil die Lebensumstände der Behinderten hierzulande und in dem Karibik-Staat vollkommen unterschiedlich seien – und deshalb auch die Mentalität: „Dort gibt es keine Behinderten-Einrichtungen. Viele arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt – und manche sprechen vier Sprachen“, erzählt Reichart – neben der einheimischen Kreolsprache noch spanisch, englisch und niederländisch, was eine Folge der Kolonialgeschichte ist.

Der Fünfknopfturm auf dem Berg

Dafür mussten die Athleten aus Aruba im Voralpenland leiden: Der höchste Berg auf der Insel ist 188 Meter hoch, insofern hieß es beim Aufstieg zum Fünfknopfturm „always mountains“ (immer Berge), erzählt Reichart. Dann ging es für alle teilnehmenden Athleten nach Berlin zu den SOPY World Games. Insbesondere für Kaiser war das erfolgreich: Er holte über 1000 Meter und in der Staffel mit seinem Partner Max Zabel jeweils Silber. Was auch ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit Melanie Bayrhof ist. „Der Skate Club Allgäu und die Lebenshilfe haben eine Kooperation. Das ist ein inklusives Projekt“, erklärt Reichart.

Der Innenminister gibt vor

Bereits für die Leistung des bayerischen Teams bei den SOPY gab es eine Ehrung: „Aufgrund der großartigen Leistungen war Kaiser gemeinsam mit den bayerischen Teilnehmern bereits mit dem Bayerischen Sportpreis in der Kategorie ,Jetzt erst recht’ ausgezeichnet worden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe. Damit habe Joachim Herrmann, Staatsminister des Innern, Sport und Integration, die Erfolge der bayerischen Spitzensportler gewürdigt – die unter anderem fünf Gold-, acht Silber- und elf Bronzemedaillen geholt hatten.

Der Ministerpräsident zieht nach

Bei der nächsten Ehrung waren dann drei Leute dabei: Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder empfing etwa 40 Athleten und Athletinnen, Unified Partner sowie 16 Trainer und Trainerinnen aus Bayern, die in Berlin gewesen waren. „Mit dabei war auch Joel Kaiser, Spitzenathlet im Roller-Skating. Als Verdienst für seine hervorragenden Leistungen nahm der Ostallgäuer stolz gemeinsam mit Markus Reichart und Melanie Bayrhof den bayerischen Löwen entgegen“, berichtet die Lebenshilfe weiter.

Joel Kaiser wurde in Marktoberdorf groß empfangen, als er aus Berlin von den Paralympischen Spielen zurückkam. Bild: Heinz Budjarek

„Sie sind Mutmacher und Vorbilder für Sport und Inklusion“, habe Söder betont. Und Erwin Horak, Präsident von SOPY Bayern erklärte: „Die Leistungen der Athletinnen und Athleten sind unser Antrieb, weiter für mehr Anerkennung und Teilhabe zu arbeiten.“

Viel Stress für die Athleten

Aber Reichart berichtet auch: „Das war für die Athleten viel Stress.“ Zumal es demnächst für die Lebenshilfe mit einer Regatta in Rotterdam weitergeht. Und Reichart muss die Anlagen in Oberhof inspizieren – dort stehen dann die Winterspiele an.