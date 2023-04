Abteilungsleiter Max Merkel über den Abstieg der Volleyballmannschaft des SV Mauerstetten aus der Bayernliga.

Vor der vergangenen Saison waren die Volleyballerinnen und Verantwortlichen des SV Mauerstetten zuversichtlich: Ein mittelfristiger Aufstieg schien realistisch. Doch stattdessen rutschte der SVM in der zweiten Saisonhälfte immer tiefer der Tabelle der Bayernliga – und stieg am letzten Doppelspieltag ab. Abteilungsleiter Max Merkel über Ursachen, Folgen und neue Ziele.

Ein paar Tage sind inzwischen vergangen: Wie hat der Verein den Abstieg aus der Bayernliga verkraftet?

Max Merkel: Wir haben den Abstieg gut verkraftet. Wir hatten ja kein Pech und es lag nicht an unglücklichen Entscheidungen auf dem Platz. Wir haben uns den Abstieg selbst zuzuschreiben. Aber für die Spielerinnen gilt: Obwohl sie abgestiegen sind, hatten sie alle sehr viel Spaß zusammen und haben auch sehr viel gelernt.

Was waren die Ursachen für den Abstieg – so verändert zu 2021/22 war die Mannschaft doch nicht?

Merkel: Sicher waren die Ausfälle durch Krankheiten und Verletzungen zu Beginn der Rückrunde bei einem relativ kleinen Kader mit die Knackpunkte. Nachdem wir in der Vorrunde mit guten Spielen und vielen errungenen Punkten einen hervorragenden Tabellenplatz innehatten, sah kaum einer die „Abstiegsgefahr“. Zudem haben sich viele Fans beklagt, keine eingeschworene Mannschaft auf dem Platz zu sehen. So errang das Team viel zu wenig Punkte in der Rückrunde. Sicher hat die Mannschaft im letzten Spiel 555431nochmals eine sehr starke Leistung gezeigt. Aber als das Spiel auf der Kippe stand, die Damen nur noch zwei Punkte für den Klassenerhalt gebraucht hätten, war ihnen das Glück nicht hold und sie verloren noch einen denkwürdigen Satz.

Gibt es trotzdem etwas Gutes aus der Saison zu ziehen?

Merkel: Das Gute an der Saison war, dass es der sportlichen Leitung gelungen war, Jürgen Malter zu verpflichten, einen hervorragenden Volleyball-Trainer. Sein großes Fachwissen und sein toller Einsatz in und außerhalb der Halle ist überaus lobenswert. Die Spielerinnen loben zudem die super Unterstützung der Fans – und bedanken sich dafür. Sie meinen, dass sie als Team zusammengewachsen sind, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht das ist, was wir alle uns vorgestellt haben.

Wie geht es mit Jürgen Malter weiter: Bleibt er?

Merkel: Es wäre sehr wünschenswert, wenn er noch ein weiteres Jahr bleiben würde. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im Moment schaut es ganz gut aus für einen Verbleib beim SVM.

Welche Abgänge stehen jetzt schon fest – drei Frauen hören ja auf?

Max Merkel: Abgänge haben wir, soviel ich bis jetzt weiß, keine. Aber in den jungen Jahren sind die Schule und die Ausbildung einfach viel zu wichtig. Und so kämpfen wir – wie jedes Jahr durch die schul- und arbeitsbedingten Abgänge – für eine neue und gute Mannschaft. Drei Damen, Maresa Gabel, Caro Karl und Eva Kleiner, haben vergangene Saison nochmals ausgeholfen und die letzten drei Monate mittrainiert, aber jetzt halt wieder aufgehört.

Wie wird die Mannschaft für nächste Saison verstärkt?

Merkel: Sicher werden auch wieder einige Spielerinnen aus der Damen II und III das Erste Team auffüllen. Aber wir werden unserer Philosophie treu bleiben und keine Spielerinnen aus fremden Mannschaften verpflichten, die nicht – aus welchen Gründen auch immer – unbedingt zu uns kommen wollen.

Max Merkel, Abteilungsleiter SV Mauerstetten.

Wird es sonstige Änderungen in der Abteilung geben?

Merkel: In der Abteilung wird es sicherlich Änderungen geben. Aber da ist es jetzt noch zu früh, irgendwelche Spekulationen anzustellen.

Was wird das Ziel: Aufstieg – nun eben von einer Liga tiefer aus?

Max Merkel: Der Aufstieg wird mehr denn je Ziel der Abteilung und der Mannschaft sein. Wir werden das mit aller Macht und großem Elan angehen. Auch die Spielerinnen haben schon jetzt den Aufstieg als Ziel vor Augen.

Was können Sie den Fans zum Trost noch mitgeben?

Merkel: Trost sollte den Fans sicherlich sein, dass es auch nächstes Jahr hervorragende und begeisternde Volleyballspiele geben wird – von den Damen 1 bis zu der kleinsten Jugendmannschaft. Ob es dann mit dem einen oder anderen Aufstieg sowie für manche Meisterschaften reicht, wird dem Einsatz der Verantwortlichen und der Spielerinnen geschuldet sein.