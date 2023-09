Allgäuer Kanufahrerin nimmt am Red Bull Dolomitenmann teil

Der Red Bull Dolomitenmann ist als einer der härtesten Teamwettbewerbe der Welt. Erstmals waren heuer Frauen am Start - darunter Lucia Hacker aus Kaufbeuren.

28.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Der Red Bull Dolomitenmann in Lienz gilt als einer der härtesten Teamwettbewerbe der Welt. 125 Teams mit jeweils 4 Personen gingen bei der 36. Auflage in den Disziplinen Berglauf, Paragleiten, Mountainbike und Wildwasserkajak an den Start.

Das diesjährige Rennen war das erste, bei dem auch Frauen startberechtigt waren. Diese Chance ließ sich Kanutin Lucia Hacker vom DAV Kaufbeuren-Gablonz nicht entgehen. Nach einem überraschenden Team-Wechsel am Vortag des Rennes ging sie kurzfristig für den erkrankten Michel Lettmann im Team „Tschapeller Deine Gärtnerei“ an den Start.

Red Bull Dolomitenmann: Berglaufen, Paragleiten und Mountainbiken

Als Erster startete Bergläufer Julian Clemens auf die zwölf Kilometer lange Strecke mit 2.000 Höhenmetern. Dieser übergab an den Paragleiter Michael Hanser, welcher zunächst über steiles unwegsames Gelände aufsteigen musste.

Danach wurden Pylone umflogen und Zwischenlandungen mit Laufstrecken ausgeführt. Mountainbiker Matthias Oberbichler hatte eine 19 Kilometer lange Uphillstrecke mit 1.600 Höhenmetern und Tragestrecken vor sich, bevor sich ein 13 Kilometer langer rasanter Downhill bis zum Startplatz der Kajakfahrer anschloss.

Aus sieben Meter Höhe mit dem Kajak in die Drau gesprungen

Für Lucia Hacker, welche bisher überwiegend beim Kanu-Freestyle gestartet ist, war die Wildwasserstrecke des Red Bull Dolomitenmanns eine besondere Herausforderung. Aufgrund seiner Länge, den vielen anspruchsvollen Aufwärtspassagen und den Laufstrecken, bei denen das 20 Kilo schwere Kajak auf der Schulter getragen wird, waren vor allem Kraft und Ausdauer gefragt. Nach der Übergabe durch den Mountainbiker musste Hacker zunächst zum Fluss sprinten und diesen zu Fuß überqueren.

Lucia Hacker beim Red Bull Dolomitenmann: Der Sprung aus sieben Meter Höhe mit Kajak in die Drau. Bild: Stefan Mueller

Danach folgte ein Sprung mit dem Kajak aus sieben Meter Höhe in den Fluss Drau. Dabei sind schon einige Boote zu Bruch gegangen, vor allem wenn das Material durch warmes Wetter weich geworden ist. Daher entschied sich Hacker für einen steilen Eintauchwinkel, wobei sie sehr tief eintauchte und zunächst ihr Paddel verlor. Sie konnte dies aber schnell wieder greifen und die sechs Kilometer lange Wildwasserstrecke angehen.

Eskimorolle und danach Zieleinlauf zu Fuß

Beim Training am Vortag fielen Hacker die Slalompassagen noch leicht. Nach den langen kräftezehrenden Aufwärtspassagen gelangen ihr manche technische Stellen jedoch nicht mehr fehlerfrei, wodurch sie einige Zeit einbüßte.

Nach der schwersten Wildwasserpassage des Rennens, dem Iselkatarakt, ging es nochmals einige 100 Meter gegen die Strömung. Nach über einer Stunde Paddelzeit musste zum Abschluss noch eine 360 Grad Eskimorolle gemacht werden und danach das Kajak zum Zieleinlauf auf den Lienzer Hauptplatz getragen werden.

Dolomitenmann: Stelldichein aus verschiedenen Disziplinen

Dank der guten Leistungen ihrer Kollegen belegte das Team „Tschapeller Deine Gärtnerei“ mit einer Gesamtzeit von 6:15:45 Stunden den 55. Platz in der Amateurklasse. Besonders beeindruckend war für Lucia die außerordentlich herzliche Aufnahme in das neue Team und das Treffen mit den Extremsportlern aus den für sie fremden Disziplinen Berglauf, Mountainbike und Paragleiten.