Hier entstehen acht neue Wohnungen für Kaufbeuren

An der Salzstraße in Oberbeuren entsteht ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus samt Tiefgarage.

24.09.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Ein knapp neun Meter hohes Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen und Tiefgarage entsteht an der Salzstraße in Oberbeuren. Das Gebäude besteht aus drei Etagen, das dritte Geschoss ist ein sogenanntes Staffelgeschoss, also etwas zurückgesetzt. Der Bauausschuss des Stadtrats erklärte sich mit der dafür nötigen Änderung des Bebauungsplans einverstanden.

Teich wird zugeschüttet

Ein vorhandener künstlich angelegter Teich werde zudem aufgefüllt, berichtete der Leiter der Stadtplanung, Werner Fehr. Eingeplant seien zwei Stellplätze pro Wohneinheit. Insgesamt handle es sich um eine typische Nachverdichtung. Die Abstände zu den Nachbarn seien ausreichend.

