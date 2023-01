Hospizverein Kaufbeuren-Ostallgäu: Alle müssen jetzt an einem Strang ziehen

Im Hospizverein Kaufbeuren-Ostallgäu rumort es. Was in 27 Jahren auf die Beine gestellt wurde, sollte man nicht aufs Spiel setzen, findet unsere Autorin.

20.01.2023 | Stand: 18:29 Uhr

Sterbende Menschen haben in unserer Gesellschaft wenig Platz, Tod und Trauer werden oft lieber ganz schnell beiseitegeschoben.

Bemerkenswert, was der Verein erreicht hat

Umso bemerkenswerter ist es, dass es der Hospizverein Kaufbeuren-Ostallgäu in den 27 Jahren seit seiner Gründung geschafft hat, genau diese Themen stärker ins Bewusstsein zu rücken. Dass auch das Ende des Lebens „lebenswert“ sein kann, ist den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die ihre Scheu überwunden haben und sich aktiv mit dem Abschied aus dem Leben beschäftigen. Die freiwillig und unentgeltlich Menschen, die gehen müssen, auf diesem letzten Weg begleiten. Das kostet Mut und Überwindung.

Professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Ehrenamtlichen mit Fachwissen

Wichtig sind aber auch professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Ehrenamtlichen mit ihrem Fachwissen unterstützen. Die Arbeit des Hospizvereins gelingt nur dann gut, wenn Haupt- und Ehrenamtliche an einem Strang ziehen, miteinander sprechen und sich auf das besinnen, was ihnen allen gemeinsam am Herzen liegt: Menschen würde- und liebevoll beim Sterben zu begleiten, und auch Zeit für deren Angehörige zu haben.

Wertschätzender Umgang untereinander

Dafür braucht es auch einen wertschätzenden Umgang untereinander. Es bleibt zu hoffen, dass es die Beteiligten schaffen, Differenzen aus dem Weg zu räumen, damit sich wieder alle auf ihre wichtige und wertvolle Arbeit konzentrieren können.

